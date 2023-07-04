第4波疫情還在高原！上周新冠日增207中重症、45死　死亡攀升原因曝

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情仍在，疾病管制署今（4）日公布，上周新冠每日新增中重症（併發症）207例，比前一周下降10.8%，但是每日死亡45例，比前一周每日死亡24例上升；另本土、境外個案變異株檢測都以XBB與其衍生株為主要。副署長曾淑慧說明，死亡個案數受到端午連假通報延遲影響而上升，但觀察併發症、口服抗病毒藥物使用情況等都有下降趨勢，但仍處於高原期。

疾病管制署(下稱疾管署)今(4)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(6/28-7/4)每日平均新增207例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(6/21-6/27)之每日平均新增232例下降10.8%；5月起本土併發症累計13,173例，未打滿3劑疫苗有6,493例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多(4,582例)。

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上周(6/25-7/1)平均每日新增45例死亡，較前一周(6/11-6/17)之每日死亡平均數24例上升，主要因前一周連假期間院所死亡通報及審查數下降等因素影響；新增死亡個案中，91%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。近期全國疫情持平，仍處高原期，須持續關注後續疫情變化。

疾管署指出，新增檢出98例Omicron亞型變異株確定病例。其中50例本土個案分別為44例XBB (其中XBB.1.9佔16例、XBB.1.16佔15例、XBB.1.5佔6例、XBB.2.3佔3例)、6例BA.2.75；另48例境外移入分別為45例XBB (其中XBB.1.9佔18例、XBB.1.16佔10例、XBB.1.5佔7例、XBB.2.3佔4例)、3例BA.2.75。

近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔85%，已為主流株。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約82.5%，以XBB.1.16為多(20.5%)，其次為XBB.1.5(19.8%)，另XBB.1.9.1(19.5%)、XBB.1.9.2(12.2%)、XBB(6.4%)及XBB.2.3(4.1%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情統計，併發症中65歲以上長者佔77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。