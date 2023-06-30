北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

▲北市男染疫服用抗病毒藥物，結果仍因「快樂缺氧」變肺炎重症。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者柯沛辰／綜合報導

全國新冠疫情處於第四波高原期，疾管署預估疫情可能再升溫。北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰30日表示，他近日收治一位70歲新冠病患，對方染疫後雖馬上服用抗病毒藥物，但仍渾身乏力，結果一照X光嚇了他一大跳，因為這名病患不僅「快樂缺氧」，還是重症肺炎，所幸及時求診才撿回一命。

蘇一峰表示，一名70歲男子日前染疫後，立刻服用抗病毒藥物，仍覺得相當虛弱，打算掛號後上門求診，不料原本10分鐘的路程，因為頭暈、迷路，硬是開了一個小時的車才到醫院，不僅超過了門診時間，他的門診也已經結束。

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當時蘇一峰接到護理師電話詢問「有一個遲到的病人現在才來，你還要看嗎？」仍回頭去替男子看診，「不看不知道，一看嚇一跳！X光一照不得了！已經是重症肺炎，快樂低血氧，血氧只有70-80，難怪病人頭昏沒體力，趕快轉急診收住院！住到病房馬上使用純氧治療！」

如今男子順利康復，平安出院，不用氧氣也能運動，滿是感恩「蘇醫師感謝您回來門診，救了我一命！」讓蘇一峰感到很欣慰「這是重症醫師最快樂的時刻！」

根據《聯合新聞網》報導，蘇一峰提醒，即便抗病毒藥物雖可減少9成重症機率，但超過65歲長者、慢性病患者，特別是心肺功能較差的族群，仍有中重症可能，尤其新冠有「快樂缺氧」特性，民眾可利用血氧機或智慧手錶在家監測血氧，若數值低於92％應盡速到院治療，不該把抗病毒藥物想得太神。