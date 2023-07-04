「大陸將軍」讓她暈船　高雄婦先砸9萬...還想再匯46萬喊卡

▲翁姓婦人遭到大陸假將軍的詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名翁姓婦人（73歲）2個多月前在社群軟體LINE上認識一名在大陸自稱是將軍的友人，雙方展開一場黃昏之戀，日前將軍向翁婦表示最近想來台灣見面，但必須繳納46萬元的保證金，翁婦被愛情沖昏頭，跑到銀行就要匯款，所幸行員直覺有異私下報警，員警到場苦勸，才讓翁婦恍然大悟，差點中了詐騙集團的圈套。

楠梓警分局右昌派出所是6月30日上午9時許接獲某銀行來電報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，巡佐林彥宇、警員陳怡勤隨即到場了解狀況，翁婦表示大約在兩個多月前在通訊軟體LINE認識一名自稱是大陸籍的將軍，雙方開始了一段異地網戀，對方在通訊軟體上時時體貼的關心，讓她墜入情網。

後來雙方越來越熟，這名將軍佯稱準備要退休，但如果要提早退休飛來台灣見面，必須得先繳一筆費用，於是開口向翁婦借46萬元。

警方追問發現，翁婦之前已經匯款過一次9萬元，但因為她沈醉在虛假的戀愛泡泡中還要再次匯款，員警為了讓翁婦相信這是騙局，分享近期所遇到的假交友詐騙案例，當場與行員聯手戳破阻止這場騙局，保住婦人的老本，事後頻頻向警方道謝。

楠梓分局呼籲，此類詐騙手法中歹徒往往會扮演網友、投資顧問及理財專家等多種角色，並透過不同LINE帳號與被害人聯絡，民眾可善用「165全民防騙」粉絲專頁每週公告的「詐騙LINE ID」及「假投資詐騙網站」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險。