68歲勇伯「水中托舉幼童」…救落水祖孫3人！體力不支溺亡

▲勇伯救起落水祖孫3人後不幸溺亡。（示意圖／CFP）

記者蘇敏禎／綜合報導

捨命救人的情操十分偉大，大陸一名68歲的老伯碰上落水的祖孫，竟不加思索地跳入池塘救人，一連救了3人，甚至在水中托舉幼童數分鐘直至得救。不料，這名勇伯成功救了所有人，自己卻因體力不支而溺亡。

綜合陸媒報導，居住於湖南省長沙市的68歲老伯胡光躍，日前在外出時聽見呼救聲，走近發現一名老婦與她5歲的孫子小峰（化名）掉入池塘中。當時情況危急，胡光躍便不加思索跳入池中救人，成功先將老婦推到岸邊，隨後在水中舉著5歲幼童，避免他再度嗆水。

▲祖孫落水的池塘。（圖／翻攝自搜狐）

隨後小峰的爺爺趕到便打算下水幫忙，無奈體力不好，游沒幾下便沒了力氣，自己也成了溺水者。小峰的爺爺回憶道，「他把我老婆推到岸邊後，舉著我的孫子。見我快不行了，便趕緊將我孫子送到岸邊，回頭頂了我一下，真的十分感謝他救了我們全家。」

▲小峰的爺爺十分感謝胡光躍救了他全家。（圖／翻攝自微博）



令大家惋惜的是，胡光躍在拯救祖孫3人後，自己卻沒了力氣、不幸溺水，等路過村民將胡光躍拯救上岸時，他已經離開人世。對此，村民也表示，「我們十分佩服他，他平時就十分熱心助人，沒想到這次救了3人，卻犧牲了自己。」

▼經過此事，池塘旁立了告示牌。（圖／翻攝自微博）