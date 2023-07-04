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侯友宜喊重啟核四可行？　前廠長曝利弊：缺政府決心與有經驗人力

▲▼國民黨總統參選人侯友宜7/3接受媒體人趙少康專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日受訪時指出，他從來沒有反對過核電，核二、核三都要延役，而「核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。」對此，核四廠前廠長王伯輝今日透過臉書分析核一延役及核四重啓的差異性，並點出核四廠重啟的5個利弊，直言「目前最缺乏的是政府決心及有經驗的人力。」

侯友宜昨日接受《TVBS少康戰情室》專訪表示，他從來沒反對過核電，核能絕對是能源選項之一，除了核二、核三都要延役，核四經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟。

對此，前廠長王伯輝認為，民進黨總統參選人賴清德、侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲幾乎都不反對核能，因為他們已經體會到台灣的能源的危機。

針對核一延役、核四重啓利弊，王伯輝分析，首先要了解核一廠目前的狀況，若按目前民進黨發言人所說「主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路或是氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備都早已拆除，早就不具發電條件」，他表示，內行人一看就知道，這不是核能電廠的關鍵組件，只是一般傳統電廠的輸電的設備罷了，要買很簡單，而且很快就會買得到。

王伯輝近一步分析4個延役核一關鍵：第一，滿爐子的核燃料要放哪？新北市政府要先對核一廠的乾貯存場沒有意見，然後電力公司再向原能會申請使用許可；第二，由於當時政府政策是除役，所以與核能發電相關的設備或系統是否仍按運轉規範做例行性的偵測及維護，以證明其可用性也是個問題；第三，相關的維護文件或偵測試驗的報告是否保留？第四，核一廠是按40年前的工業法規興建的，若要延役必須比較目前的標準與40年前標準的差異性，有許多地方必須補強。

「核一延役絕對可行，而且對台灣的供電也絕對有好處，用它來代替協和電廠不失為一個好辦法，但延役所花費的心血及人力，並不比重啟核四簡單。」

王伯輝指出核四廠重啟的5個利弊，包括：第一，沒有用過燃料儲存的問題，只是已經送回美國的燃料要再買回；第二，核四廠封存的前幾年，都按運轉中的電廠進行維修及測試，若要重啟必須徹底檢驗。

第三，王伯輝說，核四廠安全有關系統，必須要再測試一次；第四，核四廠是按當時最新的法規興建，只需查證法規修改之處，是否影響電廠安全；第五，核四廠幾乎不需再採購新設備，它可以合法地從二號機挪用，留下評估報告即可，若是該廠二號機有機會重啟，再買新的設備即可。

王伯輝強調，核四廠一號機有一整廠的備料，但世界上那裡有這麼方便的電廠？若理性分析，大家就可以初步了解，核一延役及核四重啓的差異性，而目前最缺乏的是政府的決心及有經驗的人力。

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