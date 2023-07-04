挺侯友宜！王金平5日組「厚友誼立委後援會」　傅崐萁恐3度缺席

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會，一旁為曾銘宗。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲國民黨徵召角逐2024總統，持續進行藍營內部團結整合，並數次會晤前立法院長王金平；儘管王2度婉拒出任競總主委，但本著藍軍團結勝選的使命感，王金平已替侯友宜籌組「厚友誼」後援會，並親自擔綱召集人，將於明天（5日）隆重召開成立大會。據了解，國民黨立委多數會出席，不過花蓮縣立委傅崐萁則再度缺席。

為了藍營內部團結整合，侯友宜5月27日南下高雄與王金平早餐會，席間邀請王出任競總主委，但王予以婉拒。6月1日，侯友宜出席前黨秘書長李乾龍晚宴，席間王金平再度被邀請出任競總主委，王2度婉拒。

不過，王金平為了信守支持國民黨總統候選人的承諾，也為了藍軍團結勝選的使命感，他正在替侯友宜籌組「厚友誼」後援會，且王金平親自擔任後援會召集人，於7月5日晚間6時，在台北市凱撒大飯店隆重召開成立大會，將採取便當會形式進行，並邀請黨內卸任、現任立委到場參加。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗日前在立法院響應王金平，表示藍委應都會出席；不過據了解，傅崐萁繼先前缺席與侯友宜的立院黨團便當會，二度缺席侯與中常委的便當會，而明日傍晚的「厚友誼」後援會，傅可能還是不會到場。

▲立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）