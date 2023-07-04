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大陸 大陸焦點 特派現場

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議　曾修改女嬰基因挨批瘋狂

▲▼ 中國生物科學家賀建奎28日出席第二屆人類基因組編輯國際峰會，公開為基因編輯寶寶事件道歉。（圖／路透）

▲大陸科學家賀建奎日前公布新研究，利用基因編輯治失智症惹議。（圖／路透）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸科學家賀建奎日前公布新研究，想利用基因編輯來解決老年失智症的問題。外界普遍認為立意雖良好，但出現反對的聲音，畢竟此研究不只牽扯到倫理問題，也不清楚基因確切的功能。

賀建奎在這份基因編輯企劃書中提到，人口老化是嚴重的社會經濟問題，給醫療系統帶來越來越大的壓力，「中國因剩餘壽命的提高，老年失智症的比例也在增加，然而，目前還沒有治療阿茲海默症的有效藥物。」

他提出的研究項目，是希望在小老鼠身上進行基因編輯，接著在人類的胚胎卵上進行基因編輯，驗證是否可以防止阿茲海默症的發生，以解決失智症的問題。

被稱為科學狂人的賀建奎，2018年創造了第一對基因編輯嬰孩，修改了一對雙胞胎女嬰的基因，使她們免疫系統不會遭到愛滋病病毒感染。此舉動引發爭議，還因「非法醫療行為」導致賀建奎被判處三年徒刑。

刑滿出獄後，賀建奎再次投入科學研究，因此在此次實驗中，他強調，不會植入胚胎來懷孕，並且在實驗前會先獲得政府的允許。但爭議並沒有消失，有許多科學家持反對態度，認為他目前提出的項目，以科學的角度來看並不合理。

新加坡南洋理工大學分子生化遺傳副教授羅格說，「很驚訝他再次提出相似的問題。很坦率地說，他根本不知道問題的嚴重性。」

賀建奎在接受《CNN》專訪時表示，目前正在收集科學家和生物倫理家的反饋，會針對反饋再進行修改，「獲得政府及國際倫理委員會批准之前不會進行任何實驗。」
 

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