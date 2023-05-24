女員工確診隔離8天「請病假遭開除」　老闆下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄簡姓女子去年6月間因感染新冠肺炎發燒，請假之後不僅遭到龔姓老闆斥責，「公司都已經人手不足了，為什麼還要快篩」，最終連工作也沒了，讓她無法接受，提告要求老闆給付2萬5134元薪資並提撥3326元勞工退休金。雖然龔男辯稱自己不是老闆，只是司機，但橋頭地院法官不採信，並裁定簡女勝訴。

▲簡女確診隔離，請病假卻遭老闆開除。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

簡女在判決書中主張，去年5月2日開始在龔男的店裡工作，負責商品包裝和銷售，每天工作7小時，月休5日，月薪為2萬6000元，並在每個月1日及15日分別給付1萬3000元，然而，同年6月5日她因為突然身體不適，經快篩檢測為陽性，確診新冠肺炎，高雄市衛生局通知需要居家隔離治療8日，不能外出工作。

簡女將確診的事情告知老闆和另一名陳姓員工，再依照規定請病假，結果竟遭老闆斥責「公司都已經人手不足了，為什麼還要快篩」，還當場被告知不用再去上班，讓她超級傻眼，因而決定提告，要求老闆給付2022年6月1日至4日的工資3467元、病假折半工資3467元，以及同年6月13日至7月3日的薪資共1萬8200元，合計為2萬5134元，此外，還要提撥3326元至她的勞工退休金個人專戶。

對於上述指控，龔男辯稱，簡女之前曾在他們的店面前租攤位，雙方並無僱傭關係存在，公司老闆姓蔡，他只是一名司機。

然而，橋頭地院法官檢視簡女與龔男的對話，發現她在當年6月3日曾傳訊息表示，「老闆，我發燒了」，龔男回覆，「所以？中了？」而在簡女與陳姓員工的對話中，兩人也稱呼龔男為「老闆」，並談到請假的薪資計算方式。

法官認為，從這些對話內容中可知，簡女和另一名員工都稱呼龔男為「老闆」，而且他可以自行決定要給員工多少薪資、何時開始工作等事情，因此認定他就是商店的實際經營者，而非司機，他和簡女的確存在僱傭關係。

法官接著指出，勞工確診隔離治療期間可以請病假，龔男卻因此開除簡女，與《勞基法》第11條、第12條規定雇主得解僱勞工之事由明顯不符，雙方的僱傭關係自然也不會因為他的違法解僱而終止，最終裁定簡女勝訴，全案仍可上訴。