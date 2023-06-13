女通緝犯被捕「愛犬派出所落跑」　告警索賠10萬1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄馮姓女子遭到通緝，2018年1月間帶著愛犬出門，被曾姓警員抓包並帶回派出所，沒想到愛犬在派出所咬斷繩子跑走，她不滿警員沒有盡到保管責任，憤而提告求償10萬元。不過，橋頭地院法官表示，馮女的情況應該申請國賠，而不是向警員個人求償，最終裁定駁回。

▲馮女不滿派出所警員沒有保管好她的狗。（示意圖／達志影像，非本文提及的寵物狗。）

馮女在判決書中主張，2018年1月10日她帶著寵物狗露露外出，行經翠華路時被左營警分局啟文派出所曾姓警員攔下，對方告知她遭到通緝，接著就被帶回派出所，當時她有提出要求，希望聯繫親友前來帶回寵物狗，但曾員說如果聯繫不上就要把狗交給動保處處理。

馮女接著說，隨後她被警員帶往博愛路派出所，又被帶去保安大隊，這段期間露露自己咬斷尼龍繩（繩索是曾員綁的）跑走，她不滿曾員沒有盡到保管責任，執行職務有過失，害她痛失愛犬，因此決定提告求償10萬元。

不過，橋頭地院法官認為，公務員執行職務行使公權力時，如因過失不法侵害人民自由或權利者，被害人民應優先依國家賠償法，向國家請求賠償，而非向公務員個人請求賠償。

也就是說，馮女應該依國家賠償法規定，向曾員所屬機關請求國家賠償，而不是針對曾員本人提告求償。最終，法官認為馮女的訴求在法律上顯無理由，因此裁定駁回。