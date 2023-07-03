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大陸 大陸焦點 特派現場

給錢才能走！陸客扣留馬國機場15小時　旅遊部長闖關救人遭批濫權

▲▼ 馬國官員解救中國遊客 。（圖／翻攝 網易視頻）

▲ 馬國旅遊部長夜闖機場解救中國女遊客 。（圖／翻攝 網易視頻）

記者任以芳／綜合報導

馬來西亞流傳一則「內閣部長擅闖機場入境廳」的影片，引發部長張慶信濫用職權的爭議。實際上，該名部長是去救人，揭發自家移民官員疑似收賄，刁難一名中國女遊客，甚至開出「馬幣3千+3千+12千」的放行配套來換取自由。事件曝光後，馬國政府和觀光業者也很支持部長的行為，挽救馬國光觀形象。

綜合陸媒報導，一名中國籍女子在馬來西亞吉隆坡國際機場辦理入境手續時，因語言不通問題，被移民官員召「小黑屋」問話。

這名女子事後表示，進入小黑屋後，官員把她的手機沒收，隨後開始長達15小時的問話，期間只獲得一頓餐飲。

女子的交涉人員向疑似「中介」的人員接洽時，遭對方要求繳交「馬幣3千+3千+12千」的「放行配套」，該價格意思是，出境是3000令吉機票（換算台幣近2萬元），之後再重新入境是3000令吉機票，1萬2000令吉（近台幣8萬元）是申請所需簽證的手續費用。

這些額外多出費用毫無理由，該名女子手機存有往返機票、下榻酒店等訊息，也沒有觸犯任何入境條例。她的遭遇也引起馬國旅遊、藝術及文化部長張慶信的注意。

當張慶信接到領事館人員的電話及瞭解情況後，同步聯繫反貪汙委員會，並於6月30日凌晨3時帶著相關人員前往吉隆坡國際機場解救這名女子。

▲▼ 馬國官員解救中國遊客 。（圖／翻攝 網易視頻）

▲馬國旅遊部長承認影片裡的人就是自己，痛批移民人員誇張索賄行為。（圖／翻攝 網易視頻）

事後一些人批評張慶信硬闖機場引起騷亂。馬國巫統青年團團長阿克馬譴責「凌駕於法律之上」，並促請首相安華採取嚴厲行動，包括將他革職。

另一方面，馬國旅遊業者全部力挺張慶信。馬國旅行社協會、馬國國際旅遊發展協會、馬國商務酒店協會及馬國導遊理事會1日分別發出聲明，感謝張慶信挺身而出，維護馬國形象，避免打擊剛要走出冠病疫情危機的旅遊業。

他們認為，身為旅遊部長的張慶信親自到機場入境處關心外國遊客，以及全力打擊貪汙無可厚非，不該遭到指責。

馬國交通部長陸兆福1日指出，每名部長都有貴賓通行證，方便進入機場禁區履行公務。他相信張慶信被指硬闖機場是一場誤會。移民局及反貪會，將針對張慶信對機場移民局官員的指控展開調查。

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