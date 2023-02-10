馬國女大生命案二審開庭...父母含悲現身　加速審理近日宣判

▲擄殺長榮女大生的梁育誌（中）被移送。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某大學馬來西亞籍女大生，2020年10月獨自從學校返回租屋處時，遭男子梁育誌擄走，性侵後殺人，橋頭地院去年3月認為他無教化可能，判處他死刑，褫奪公權終身，全案上訴後，高雄高分院今（10）日開庭，女大生父母親自出庭，梁育誌送有關單位做的量刑教化鑑定將成為開庭重點，全案可望在今日辯論終結，擇日宣判。

這起震驚社會的案件，發生在2020年10月28日晚間，當時24歲的女大生，從學校獨自返回租屋處時，遭嫌犯梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

▲擄殺長榮女大生的梁育誌（中）被移送。（圖／記者吳世龍攝）

梁育誌被逮後辯稱沒有殺人之故意，僅是失手殺人，檢方認為梁嫌為滿足私慾，其於隨機挑選落單女大生性侵未遂後，非但未有任何反省行為，反而變本加厲，再性侵殺害，且以繩結勒頭、毆打無反抗能力長榮女大生，使用此等令人髮指之凌虐手段，無理、任意剝奪無辜性命，完全無視過程中對方哭喊求饒之行為，偵結後依法對兇嫌梁育誌提起公訴，建請法院判處死刑。

馬國女大生命案橋頭地院在去年3月18日一審宣判，法官認為梁沒有教化的可能，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑，依照刑事訴訟法的規定，全案依職權送上訴高雄高分院審理。

高分院審理期間，梁育誌的律師抗辯，認為原審法院沒有送鑑定，就認定梁沒有教化可能，合議庭法官去年9月開庭討論後，決定送有關單位鑑定，鑑定小組成員將包括精神科醫生、律師、志工、教授、心理醫生等多人，而鑑定報告已經完成送交高院。

高院今日上午開庭，女大生父母親自出庭，庭訊不公開，預計將開一整天，而梁育誌的量刑教化鑑定將成為開庭重點，全案可能在今日辯論終結，擇日宣判。