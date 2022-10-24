　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲蔡姓女大生相驗後，遺體24日火化。（圖／翻攝自當事人IG）

記者柯沛辰／台北報導

30歲男子陳柏諺涉嫌殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，供稱因金錢問題吵架，才失手用枕頭悶殺對方。不過，最新解剖報告指出，死者口鼻、氣管根本沒有棉絮，但有藥物反應，與陳男聲稱枕頭悶殺等說詞不符，究竟是陳嫌說謊，還是另有隱情，檢警將提訊釐清。

陳嫌落網後第一時間供稱，他是協助對方輕生，後來又稱雙方是透過IG認識，交往僅短短5天，但他不滿吃喝玩樂都是他出錢，在13日上午11點多跟對方發生口角，不料失手用枕頭將人悶死，「我本來只是想嚇嚇她」。

如今解剖報告出爐，確認死者是窒息死亡，頸部骨頭有裂痕，且有藥物反應。若真的是用枕頭悶殺，應或多或少吸入微量的棉狀纖微物質，但死者口鼻、氣管卻未發現任何棉絮。

▲▼ 殺馬國女 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲陳柏諺涉嫌殺害女大生，落網後說詞反覆，內容疑點重重。（圖／記者黃宥寧攝）

由於陳嫌說詞疑點重重，究竟蔡女是不是被下藥？是檢警要釐清的重點，後續除了提訊陳嫌釐清，也將追查蔡女用藥情況，並加速解密手機、電腦等。目前可以確定的是，死者疑似是昏睡時遭掐頸窒息，因此造成骨裂，死因非陳嫌所稱是用枕頭悶殺。

解剖報告出爐後，蔡女遺體24日下午火化，家屬預定25日帶著愛女骨灰搭機返回馬來西亞，離開傷心地，未來將透過犯罪被害人保護協會委任的律師代為出庭表達意見。

▼女大生家屬25日將帶骨灰返回馬來西亞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬國女大生命案、死者家屬今晚飛抵桃園機場，處理後續事宜 。（圖／記者李毓康攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
日圓還會再坐大怒神！　專家估回升時間點
馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死
7成男性GG勃起都是歪的　彎度超過「1範圍」小心了
英首位非白人首相蘇納克「身家超越英王」　學歷、妻背景都超狂
還記得TAE嗎？　20年後仍帥炸！娶回「絕美空姐」婚紗照曝光
真的0元！高雄星級飯店「免費住」條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死

失業10年吃家裡！台北男賣3隻鍬形蟲5萬元換錢　遭判刑6月

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

轎車台11線跨雙黃線逆向超車　超衰紅牌重機騎士被撞噴斷腿

轎車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了

快訊／高雄岡山螺絲工廠陷火海！火球夾黑煙驚悚畫面曝

第一視角曝真相！特斯拉綠燈內線直行　女騎士「鬼切」遭撞慘亡

捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死

失業10年吃家裡！台北男賣3隻鍬形蟲5萬元換錢　遭判刑6月

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

轎車台11線跨雙黃線逆向超車　超衰紅牌重機騎士被撞噴斷腿

轎車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了

快訊／高雄岡山螺絲工廠陷火海！火球夾黑煙驚悚畫面曝

第一視角曝真相！特斯拉綠燈內線直行　女騎士「鬼切」遭撞慘亡

捲袖捐血！線西義消挺公益號召鄉親響應　慨捐200多袋血

何韻詩遭潑漆求償500萬　法官判賠40萬：來台觀光不應參加集會遊行

全球匯率波動大　Steam新制幫開發者「建議定價」

大韓航空事故「宿霧機場暫關閉」　530名國際旅客滯留

朴春「身材大一號、跳舞吃力」近況曝光！　健康狀況引粉絲憂慮

深夜被2白目男騷擾叫囂　房思瑜「轉頭冷眼教訓」帥爆：怎樣？

國旅卡睽違15年有公股搶親！兆豐銀瞄準這肥肉　衝1年內達10萬發卡量

馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死

鄰居樹梢高掛「抖音綠魚頭套」！他嚇到收驚4次　怒求償結果出爐

《華燈》林心如大方回應「金盃銀盃不如觀眾口碑」霸氣加碼10年鳳凰電波！

7成男性GG勃起都是歪的！　彎度超過「1範圍」小心了

神秘嘉賓現身河堤音樂會　柯志恩高歌「月亮代表我的心」

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

社會熱門新聞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

101櫃姐盜227萬鑽錶　公司怒告結果曝

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

快訊／新北單車女遭砂石車輾斃　丈夫全程目睹崩潰

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

即／女騎士路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

貨車疑載晶片國道翻覆　罕見4輪朝天吊離

三重5煞拖路人進保時捷...他慘遭K爆丟路邊

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

即／高雄岡山螺絲工廠陷火海！驚悚畫面曝　

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

第一視角曝！女騎士鬼切遭特斯拉撞死

即／台中男陳屍廂型車　哥嚇壞報警

更多熱門

相關新聞

火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

「相當心痛鼻酸！」24歲馬來西亞籍蔡姓女大生遭陳柏諺殺害，魂斷異鄉，家屬24日下午於第二殯儀館舉辦告別式，蔡女生前人緣極佳，同學、朋友們齊聚送其最後一程，棺木被送進火化前，眾人痛心哭喊：「火來了！快跑！」場面哀戚；礙於華人傳統「白髮人不送黑髮人」全程由蔡女胞弟捧牌位，其父母未陪同火化，讓人心疼難過。

馬國女大生追思會　父悲吐心聲：有實際做到教化嗎？

馬國女大生追思會　父悲吐心聲：有實際做到教化嗎？

馬國女大生告別式！父淚別愛女：對不起沒保護好你

馬國女大生告別式！父淚別愛女：對不起沒保護好你

馬國女大生遭掐斃！今舉行告別式

馬國女大生遭掐斃！今舉行告別式

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

關鍵字：

馬來西亞女大生租屋處勒斃馬國銘傳大學直播主下藥

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

黃子佼頭遭砸傷「額前流血」！　Lulu關心笑翻

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

Lulu獎勵「是一張紙」細看驚呆

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面