馬國女大生「口鼻無棉絮」非枕頭悶死　疑遭下藥掐死

▲24歲蔡姓女大生相驗後，遺體24日火化。（圖／翻攝自當事人IG）

記者柯沛辰／台北報導

30歲男子陳柏諺涉嫌殺害24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，供稱因金錢問題吵架，才失手用枕頭悶殺對方。不過，最新解剖報告指出，死者口鼻、氣管根本沒有棉絮，但有藥物反應，與陳男聲稱枕頭悶殺等說詞不符，究竟是陳嫌說謊，還是另有隱情，檢警將提訊釐清。

陳嫌落網後第一時間供稱，他是協助對方輕生，後來又稱雙方是透過IG認識，交往僅短短5天，但他不滿吃喝玩樂都是他出錢，在13日上午11點多跟對方發生口角，不料失手用枕頭將人悶死，「我本來只是想嚇嚇她」。

如今解剖報告出爐，確認死者是窒息死亡，頸部骨頭有裂痕，且有藥物反應。若真的是用枕頭悶殺，應或多或少吸入微量的棉狀纖微物質，但死者口鼻、氣管卻未發現任何棉絮。

▲陳柏諺涉嫌殺害女大生，落網後說詞反覆，內容疑點重重。（圖／記者黃宥寧攝）

由於陳嫌說詞疑點重重，究竟蔡女是不是被下藥？是檢警要釐清的重點，後續除了提訊陳嫌釐清，也將追查蔡女用藥情況，並加速解密手機、電腦等。目前可以確定的是，死者疑似是昏睡時遭掐頸窒息，因此造成骨裂，死因非陳嫌所稱是用枕頭悶殺。

解剖報告出爐後，蔡女遺體24日下午火化，家屬預定25日帶著愛女骨灰搭機返回馬來西亞，離開傷心地，未來將透過犯罪被害人保護協會委任的律師代為出庭表達意見。

▼女大生家屬25日將帶骨灰返回馬來西亞。（圖／記者李毓康攝）

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