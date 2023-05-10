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馬國女大生被殺國賠案終和解　「關心台南女兒」市府贈60萬慰問金

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解以60萬元關懷慰問金成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年10月間，男子梁育誌擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，性侵殺害棄屍，一、二審均判處梁嫌死刑，鍾女父母認為，台南市警局、歸仁分局、工務局及歸仁區公所等單位，怠於啟動偵查作為及放任路燈壞掉不亮，提國賠訴訟求償593萬元，雙方在台南地院調解成立，被告機關基於關懷「台南女兒」立場，給付60萬元關懷慰問金。

據了解，4月14日雙方調解成立，由台南市警局、歸仁分局、工務局及歸仁區公所等4個機關單位，連帶給付關懷慰問金60萬元。

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害人馬國女學生鍾女父母認為，台南市政府警察局、歸仁分局、工務局及歸仁區公所等機關，有行政上之疏失，向台南市政府申請國家賠償，求償2069萬元。案經台南市國家賠償事件處理委員會駁回後，委任律師向台南地院遞狀提起國賠告訴。

鍾女父母主張，台南市警察局怠於執行啟動偵查作為，也未防止夜間婦女被害事件的發生；歸仁分局警員接獲被害人報案，怠於執行職務，未依相關規定通知行為人到場，或定期實施查訪。

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市工務局在歸仁區高鐵站高架橋下設置的路燈，卻未盡管理維修之責，放任路燈損壞或不亮，無法達到夜間照明的效果；歸仁區公所負責高鐵站高架橋下路段的電力設備使用，竟自行斷電，導致案發路段的路燈無法正常運作，管理有嚴重缺失。

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鍾女父母認為，上述單位的相關行政疏失，與女兒的死亡具有相當之因果關係，依國家賠償法的規定，向台南地方法院提起國家賠償之訴，求償包括喪葬費及父母2人的精神慰撫金在內，合計593萬多元。

先前兩造雙方委託律師即多次調解，鍾女家屬亦曾在高雄高分院二審審理期間，自馬來西亞來台出席調解，鍾女家人擔心調解若在二審宣判前成立，恐影響二審判決，因此一再延期調解，等到二審宣判後，再行調解。

▲長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，遭性侵殺害棄屍案，梁男一、二審被判死刑，鍾女父母向台南市政府提起國賠訴訟求償593萬元，雙方律師代表調解成立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告機關委任臺原法律事務所發表聲明指出：「長榮大學馬來西亞籍被害女大學生父母（以下簡稱原告）與臺南市政府警察局、臺南市政府工務局、臺南市歸仁區公所及臺南市政府警察局歸仁分局（以下簡稱被告機關）間之國家賠償訴訟（臺灣臺南方法院111年度國字第4號）已達成和解，被告機關委任本所擔任訴訟代理人，聲明如下：被告機關對於命案發生深感遺憾，對原告唯一的女兒遠從馬來西亞前來臺南市就學，發生被害離世所遭逢的打擊及創傷，至表同情與不捨。實不忍原告遭此巨變之餘，另須面臨冗長訴訟程序煎熬。為此，被告機關願意基於關懷「臺南女兒」立場，盡最大能力修復原告痛，同意支付關懷慰問金共計新臺幣60萬元，以期撫慰原告喪女之痛，並告慰其愛女在天之靈。　

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