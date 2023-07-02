雲林三寶婦橫越四線道車陣　遭直行機車擊落！撞擊影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林昨（2）日晚間發生一起驚險機車、腳踏車車禍， 騎腳踏車的婦人直接橫越4個車道，遭到右側直行的機車騎士撞上，幸好車速不快且機車騎士機警跳開，僅受到輕傷，救護人員將2人送往醫院包紮，詳細肇事原因尚待警方釐清。

▲三寶橫越馬路釀2傷，幸送醫後均無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮林森路維串連市郊要道之一，不分平假日往來車流量大，昨日晚間20時14分一名林姓63歲婦人騎乘腳踏車，直接違規橫越雙黃線四線道，於林森路一段306號前方與一名直行的陳姓（22歲）機車騎士發生碰撞，附近民眾見狀協助報警並通知救護人員前往，救護人員立即對傷者進行緊急處理，並將他們送往若瑟醫院進一步檢查。

▲三寶婦騎腳踏車橫越馬路，遭到直行機車閃避不及撞上，幸2人均僅受到輕傷 。（圖／民眾提供）

附近商家指出，婦人騎腳踏車穿越四線車道與雙黃縣，該路段前後不到10公尺都有斑馬線或路口，但卻偏偏直接穿越車陣，造成車禍有點誇張，幸好騎機車的年輕人反應快，直接跳出去沒再往婦人腳踏車壓上去，2人都只受到輕傷，車禍過程全遭附近商家監視器畫面拍下。警方表示，腳踏車任意穿著馬路依法開罰，雙方均無酒駕。

▲婦人所騎乘之腳踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲22歲機車騎士身手敏捷，閃避不及撞上後靈活跳車，僅腳部受到輕傷。（圖／記者蔡佩旻攝）