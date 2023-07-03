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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客團遊法國遊覽車被砸　陸外交部：已提前結束行程返國

▲▼ 法國暴亂／馬賽爆發激烈警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬賽爆發激烈警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

法國近日發生騷亂，馬賽一輛載有中國大陸旅行團遊客的遊覽車遭到圍困與攻擊，導致多名陸客受傷。對此，大陸外交部3日表示，事件發生之後，外館立即啟動了領事保護應急機制，並報警開展緊急處置，「該團遊客現已提前結束法國行程並安全回國。」

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上提到，中國旅行團在法國馬賽旅遊期間受騷亂波及，所乘大巴車窗被砸，數人受輕傷。

汪文斌說，中國駐馬賽總領館立即啟動領事保護應急機制，協助旅行團報警並開展緊急處置，向法方提出交涉。

▼香榭麗舍大道上年輕人被警方壓制。（圖／路透社）

▲▼ 法國暴亂／香榭麗舍大道上年輕人被警方壓制。（圖／路透）

汪文斌強調，該團遊客現已提前結束法國行程並安全回國，「我們再次提醒在法中國公民，密切關注當地治安形勢，謹慎外出，遠離遊行示威及暴力衝突區域，加強安全防範，如遭遇意外，請及時報警並聯繫中國駐法國使領館求助。」

根據陸媒報導，旅行團其中一名旅客透露，他們一團共有41人，29日晚間10時30分搭乘遊覽車前往馬賽一家酒店，在路上遭到多名手持磚頭的黑衣蒙面人襲擊。

旅客指出，這些黑衣蒙面人基本上都是男性，且年齡較輕，在知道車內是遊客後也沒有停止襲擊，「他們手上有很多磚頭，並且試圖上車，但被車上的男性遊客阻止，有人在過程中受傷。」

旅客強調，遇襲過程中，沒有人幫助他們，警方完全沒有路面，多虧了波蘭司機，慢慢將車開出去，才脫離險境。

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