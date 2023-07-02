法國騷亂蔓延至鄰國瑞士！示威者襲警扔自制燃燒彈　7人被拘捕

記者詹雅婷／綜合報導

法國17歲少年遭員警槍殺引爆大規模示威，到了1日晚間，鄰國瑞士法語區城市洛桑（Lausanne）也出現街頭騷亂，超過100名抗議者襲擊商店、攻擊警方，向執法人員投擲石塊與自制燃燒彈。警方表示，洛桑這場騷亂總計7人被拘捕，其中有6人是未成年者。

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The riots and looting in France and Belgium spread tonight to Switzerland too.



Stores were looted in the city of Lausanne and rioters clashed with the riot police.pic.twitter.com/faHOvC5vYz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023

俄羅斯衛星通訊社引述法媒《20分鐘報》（20 Minutes）報導，洛桑騷亂參與者受到法國大規模示威啟發，有人透過社群媒體呼籲群眾走上街頭，包括15歲以下孩童也出現在抗議群眾之中。依據網路流傳畫面，群眾破壞商店，當地警力則是全副武裝，戴上頭盔，手持盾牌維持秩序。

The riots spread from France and Belgium to Switzerland.



Riots are taking place and store are looted in the city of Lausanne.



This video shows the riot police storming toward protesters. pic.twitter.com/VBzp3b06rl — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023

整起騷亂總計7人被拘捕，除了一名24歲瑞士人是成年人，其餘6人皆為未成年者，年齡介於15歲至17歲，有男有女。不過沒有員警受傷。

法國一連多日的大規模騷亂源自6月27日一名17歲少年遭警察槍殺的事件，警方宣稱當時駕駛車輛的少年未遵守員警的要求，為了阻止少年與車上其他2人離開現場，才會用槍指向少年。在員警開槍導致少年死亡的消息曝光後，點燃包括巴黎、馬賽、里昂等各地城市的示威抗議，年輕人放火燒車，多個城市部署警察特種部隊，動用裝甲車及直升機。





▲瑞士法語區城市洛桑也出現街頭騷亂，警察全副武裝出動維持秩序 。（圖／翻攝自推特）