法國騷亂蔓延至鄰國瑞士！示威者襲警扔自制燃燒彈　7人被拘捕

記者詹雅婷/綜合報導

法國17歲少年遭員警槍殺引爆大規模示威,到了1日晚間,鄰國瑞士法語區城市洛桑(Lausanne)也出現街頭騷亂,超過100名抗議者襲擊商店、攻擊警方,向執法人員投擲石塊與自制燃燒彈。警方表示,洛桑這場騷亂總計7人被拘捕,其中有6人是未成年者。

BREAKING:



The riots and looting in France and Belgium spread tonight to Switzerland too.



Stores were looted in the city of Lausanne and rioters clashed with the riot police.