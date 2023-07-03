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資源匱乏、不滿警察執勤態度　法國郊區結構問題燒出大暴動

▲▼ 法國示威 。（圖／路透）

▲專家指出，示威者大多是和奈爾年齡相仿的男性，如此激動的原因就是「這個人很可能是我」。（圖／路透，下同）

中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電

法國非裔少年拒攔檢遭警槍殺所引起的暴動即將進入第6天。除究責外，憤怒星火燎原反映的結構性問題更值得探討。專家指出，資源匱乏與警察執勤態度都讓郊區青年感到不公與被剝奪。

法國非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢遭員警近距離射殺，且警方又在第一時間隱瞞真相引眾怒，掀起全國連5晚的郊區暴動，目前累積已超過2000人被捕。

儘管情況在昨晚稍稍趨緩，但過去幾天的抗議示威已演變成暴動，暴徒放火砸毀路邊商家玻璃門窗，焚燒車輛與垃圾桶，甚至到圖書館、學校、商場等機構內縱火。暴徒闖入商家打劫事件也層出不窮。

騷動失控，滋事分子行徑造成公家以及民眾私人財物損失，嚴重影響生活，引發民眾不滿，許多人都表示：「憤怒可以理解，但脫序行為不行。」

▲▼ 法國示威。（圖／路透）

此次暴動可謂2005年全國暴動之後最嚴重的郊區騷亂。法國媒體也開始分析，為何青年奈爾之死會傾刻燃起巨大眾怒？青年如此容易受同儕和社群媒體煽動，反映出法國郊區的結構性問題？

著有「法國年輕世代」（Jeunesses françaises）等書的社會學家特龍（Fabien Truong）接受世界報（Le Monde）專訪，指出示威者大多是和奈爾年齡相仿的男性，他們會如此激動的原因，就是「這個人很可能是我」。

長期研究、走訪郊區年輕人的特龍表示，他們都有和警方爭吵、衝突的回憶，「在家門口不適且重複的盤查讓人難堪，帶來壓力，長期以往，催生深層的憤恨」。據他說，警察會假設青年在家附近徘徊不正常，要求他們自證清白，「懷疑的思維幾乎根深蒂固」。

「他們和國家的關係向來沉痛，國家沒實現承諾。這一部分解釋了郊區居民的政治不滿，以及對公權力象徵的不信任。」

世界報今天刊登另一篇分析報導，訪問數位第一線郊區教師，了解這些「敏感學區」學生的經歷與想法。

巴黎郊區理化老師齊拉茲（Chiraz）證實了說法。她說郊區的孩子經常目睹警察盤檢、搜身、謾罵、追捕與暴力糾紛，「警察暴力成為他們生活的一部分，他們不覺得警察是種保護」，她和同事都觀察到「不公」的情緒。

▲▼ 法國示威。（圖／路透）

特龍強調，年輕人拒絕盤查並逃離不一定代表他們作惡，2005年因拒檢逃跑卻誤觸高壓電而亡的兩位男孩最後證實沒有犯罪。

國中史地老師馬洛（Benjamin Marol）也觀察到學生對「警察的恐懼」，學生曾告訴他，「即使沒做錯事，看到警察就是開溜」。

史地老師克萊爾（Claire）就在案發地巴黎西郊南泰爾（Nanterre）執教，許多學生都認識奈爾。她工作中感受到學生的絕望與憤怒，形成某種「虛無主義」的傾向。

哲學家布魯克納（Pascal Bruckner）也向費加洛報（Le Figaro）表示，除了對法國政府與其機構的不滿外，郊區青年還出現了「摧毀改善生活動力的虛無式幻覺」。

▲▼ 法國示威。（圖／路透）

除了對警察體系的不信任，熱點區域的貧窮與資源缺乏也是結構性問題。齊拉茲指出，該地區的貧窮率接近40%，「缺乏公共服務，使他們感覺像被拋棄」。另一位史地老師暨教育作家夏巴尼（Mohand-Kamel Chabane）分析：「我們教導公民權，卻是他們生活中常匱乏的東西。」

特龍也表示，在這些地區貧窮和不安全是事實，「因此這份怒火是政治的，來自於剝奪與不公的共同經驗」。

他認為，「這些人不反對警察或政府；相反地，他們力求活在安全的空間」。

特龍強調，走出危機的方法之一，是警察改善對待郊區居民的態度，要能區分現行犯與一般居民，遵守法治與公眾服務，不該把所有郊區青年都視為潛在罪犯，「要更親民的警察，以針對性的行動與不同等級的施壓來建立公權力，但這需社會整體改革才能達成」。

法國警察射殺臨檢不停的駕駛並非首次，警方發言人說，去年就有13人因此喪命，今年，包括奈爾在內則有3人在類似情況下死亡。檢方表示，法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。

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