法國少年射殺細節曝光！巴黎市中心部署大量警力　動亂5天逮2300人

記者張方瑀／綜合報導

法國17歲北非裔少年尼爾（Naël）遭警察射殺所引發的全國動亂已進入第5天，目前已有超過2300人遭逮捕，就連巴黎著名的香榭麗舍大道也部署了大量警力維安。BBC整理出當時少年中槍的細節，疑似是他和朋友開車進入公車專用道後，未服從警方攔檢，才遭到近距離開槍。

▲法國香榭麗舍大道布滿警力。（圖／路透）



根據BBC報導，具有阿爾及利亞及摩洛哥血統的尼爾6月27日行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）時拒絕停車接受攔檢，因此遭一名38歲員警開槍射殺，引爆大規模示威抗議。南特市檢察官普拉什（Pascal Prache）證實，尼爾被一槍擊中、子彈穿越胸口及左臂後死亡。

▲目前有超過2300人遭逮捕。（圖／路透）



普拉什指出，當天上午8時左右，兩名騎著摩托車的警察發現一輛掛有波蘭車牌的賓士車行駛在公車專用道上，他們打開警笛在紅綠燈處追上該車，發現裡面有3名年輕男子，當時警察要求停車，但駕駛卻闖紅燈駛離，因此警察展開追擊，並透過無線電通知所屬單位。

大約在8時16左右，賓士車因道路塞車而停了下來，兩名警察隨即拔出武器靠近；警方指出，當時用槍指著司機是為了阻止他們再次離開。警察要求賓士駕駛，也就是17歲的尼爾熄火，但他選擇繼續開車，所以其中一名警察才會開槍。

後來這輛車撞上路邊障礙物後才停下，其中一名乘客被當場逮捕，而另一名乘客則是徒步逃離。當時逃跑的乘客後來向法國媒體表示，他決定車子停下來後逃跑是因為，他擔心自己也會被槍打中。

▲▼法國多地商店遭砸毀、公車也被放火燃燒。（圖／路透）



調查顯示，這輛車是租來的，而尼爾先前沒有犯罪紀錄，但曾因為無照駕駛和拒絕遵守停車命令而被傳喚，原訂於今年9月要在少年法庭出庭。

尼爾之死引發的動亂已進入第5天，截至目前已有超過2300人被逮捕。南部城市馬賽（Marseille）在1日晚間發生嚴重警民衝突，從曝光的畫面顯示，抗議群眾砸毀店家玻璃、燃燒車輛，而警方也投射催淚彈反擊。

法國內政部表示，全國各地1日部署了超過4.5萬名警力，而先前有群眾號召到首都巴黎示威，因此知名的巴黎香榭麗舍大道和市中心都部署了大量警力，所以目前尚未有大型動亂發生。