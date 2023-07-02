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大陸 大陸焦點 特派現場

法國暴動5名陸客受傷　蒙面黑衣人持磚猛砸！受困遊客全程自救

▲▼ 陸客在法國遇到襲擊，五人受傷 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲法國多地出現暴力行為，陸客深夜遇到襲擊，大巴車窗全被砸爛 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

法國警察開槍打死一名17歲少年，引發全國規模性遊行示威，多地出現暴力衝突。一輛載有中國遊客的大巴車在法國馬賽遇到攻擊，造成數名遊客受輕傷。中國遊客回憶在法驚魂之旅，只記得被一群蒙面人砸車，玻璃全碎，甚至試圖衝上車，當時沒有警方在場，大家全程自救。

陸媒《澎湃新聞》釋出影片報導，中駐馬賽總領館表示，當地時間6月29日晚間，一輛載有41名中國遊客的大巴車在法國馬賽遭到騷亂分子的圍困和攻擊，數名遊客受輕傷。

根據目擊遊客指出，當天晚上十點半抵達馬賽，開始遭遇暴亂襲擊，數十名蒙面黑衣人用磚頭砸車窗，還有三人試圖打開車後門。車輛四周的玻璃窗均已破碎。

目擊遊客稱，大巴車行駛去酒店路上，因為道路狹窄，被一群蒙面黑衣人設下路障攔截，拿磚頭襲擊擋風玻璃都碎了，沒有磚頭的人，看到路上有什麼東西就拿起來亂砸，車上女性乘客嚇到躲到座位下方。

目擊遊客指出，蒙面黑衣人看起來年紀比較小，即使知道車子裡是中國（外國）遊客也沒有停手，甚至試圖闖入上車，其他男性遊客趕緊擋門制止，雙方發生衝突，導致遊客被玻璃割傷。

▲▼ 陸客在法國遇到襲擊，五人受傷 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 陸客在法國遇到襲擊全程自救 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

目擊遊客說，當時全靠自救，當地警方事發後遲遲未出現。最後，有人打給中國駐馬賽總領館領保電話，總領館工作人員第一時間協助報警，並與警察溝通協調。

根據遊客提供照片顯示，大巴車前擋風玻璃呈現蜘蛛網狀碎裂，側邊玻璃也破裂，車內到處都是碎玻璃，情況十分慘烈。當晚，該批中國乘客均安全抵達旅館，並已於6月30日離開法國前往瑞士，取消後面行程。

中國大使館提醒也在官網釋出訊息，旅法中國公民加強安全防範。該文稱，中國駐法國使領館提醒旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範，臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。

法國上塞納省楠泰爾市6月27日一名警員截停一輛汽車，對著駕車的17歲少年開槍導致其死亡。目前，開槍警員因涉嫌故意殺人被拘留，檢方針對此事展開調查。之後法國巴黎、馬賽、里昂多個城6月30日出現暴力襲擊、搶劫及縱火事件。法國內政部7月1日表示，6月30日晚至7月1日凌晨，法國有超過1300人被捕。法國宣佈取消全國所有大型活動。

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