敦化國中弦樂團為台爭光！　維也納國際青少年音樂節奪金





▲敦化國中弦樂團在維也納國際青少年音樂節奪下金獎。（圖／敦化國中弦樂團提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市敦化國中弦樂團參加2023年維也納國際青少年音樂節傳來捷報，56名團員在16個國家、30個隊伍中，奪下弦樂合奏組特優金獎，也是創團16年來最佳成績，明天應主辦單位邀請，將在維也納音樂廳登台，參加優勝者的音樂表演會，這也是比賽最高榮譽，可以跟各國獲獎隊伍一起公開演出。

台北市敦化國中弦樂團由許家銘指揮帶領，為了這次國際賽事，所有團員緊鑼密鼓練習，上周四段考結束，下午行前練習後，晚上就飛往維也納，參加台灣時間7月1日的比賽，比賽結果昨天出爐，敦化國中弦樂隊拿下這場國際音樂賽事的第一面金牌，自選曲還特別挑選了台灣作曲家李哲藝作品「阿里山之歌」，讓台灣樂符躍上國際舞台。

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敦化國中弦樂團後援會長蕭先生說，比賽結束當天下午，大會安排敦化弦樂團在奧地利交響曲之父約瑟夫‧海頓的故居愛斯特哈澤宮，表演多首名曲，並與義大利樂手音樂交流，在演奏安可曲O Sole Mio 時，義大利隊用歌聲串起跨國音樂情誼，中華民國國旗也在現場飄揚，所有團員內心都很激動。

每年維也納國際青少年音樂節的重頭戲，就是主辦單位會從得獎隊伍中，邀請參加在維也納音樂廳舉辦的優勝者音樂表演會，全場售票演出，由世界各地觀眾購票觀賞。敦化國中弦樂隊也應邀明天登台演出，56名團員把握最後練習時間，將帶來最精湛的表演。





▲敦化國中弦樂團與義大利樂手音樂交流。（圖／敦化國中弦樂團提供）