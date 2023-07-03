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【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

台日友好演出 大豐國小管弦樂團深獲好評（圖／大豐管弦樂團提供）

【廣編特輯】

圖、文／大豐管弦樂團提供

新北市大豐國小管弦樂團於25日與日本どさんこ青少年管弦樂團於旭川市舉辦了「日台青少年國際親善音樂會」，在台日兩位指揮帶領下，演奏了多首精彩的古典與流行樂曲，與會貴賓與觀眾的喝采聲中，更加演了兩首安可曲，原北海道議會議長賢伉儷加藤禮一、議員青野先生等也蒞臨欣賞。在緊湊的行程中，台灣與日本的學生們僅在短短三小時的彩排下，成功完成此次合作演出；此外，日方精心的安排，學生們也在交流餐會中，更進一步認識彼此，不僅拉近兩地學子的距離，更透過文化藝術交流做了最好的國民外交。

大豐國小的指揮梁兆豐表示：「為了這次的聯合演出，曲目上特別挑選了宜蘭童謠『丟丟銅』與日本童謠『紅蜻蜓』，另外也挑選了多首經典的鄧麗君與日本卡通歌曲，期待透過音樂的交流，認識彼此的音樂與文化」。樂團行政也是師鐸獎得主林曉筠老師說：「這次的北海道交流原訂是在三年前安排的，但受到疫情的影響而延遲，很慶幸在北海道樂團指揮助乗慎一的極力邀請與奔走，以及旭川日台交流協會與多方人士的支持下，讓這個有意義的活動能夠在今年順利舉辦。」

大豐國小管弦樂團創立於1995年，在國際扶輪3482地區台北城中扶輪社長期支持贊助下，經常在國內音樂廳舉辦演出，也將音樂帶進多所偏鄉學校，為拓展學生的視野與增進國際藝術交流，近年來多次受邀至世界各地演出，其中更參與2019年「澳洲布里斯本國際藝術節」，並獲布里斯本市長頒發的榮譽證書。

此次「日台青少年國際親善音樂會」是大豐國小管弦樂團第五次於日本演出，多年來累積的成果，也搭起了台日文化交流的管道，會後在日方承諾下，將計劃聯合日本各地青少年樂團來台交流演出，期待台日雙方建立的深厚友誼與默契，能夠在台灣持續發展。

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