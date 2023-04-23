「熱帶的侘寂」行動藝術展工藝中心登場　台日工藝茶道熱烈交流

▲工藝中心舉辦「熱帶的侘寂-追求不完美的美」行動藝術展演，推動台日文化的交流與對話。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「熱帶的侘寂-追求不完美的美」行動藝術展演日前於工藝中心登場，以竹為媒材作為展演空間的構築舞臺，讓日本茶道與台灣工藝的文化儀式對話交流；中心指出，茶碗作為日本茶道儀式中傳遞的器皿，給與賓客互動的五感知覺，包含手感的輕重、處感的溫潤等並應和著環境的氛圍、爐子上茶釜的煮水聲，以茶會友，並試圖打開台灣工藝的未來路徑。

本次活動由國立台灣工藝研究發展中心、台南藝術大學國際事務處和應用藝術研究所木質組的共同協力下舉辦。

工藝中心主任張仁吉表示，這次台日交流活動，藉由台灣工藝取材自然、動手勞作的精神，來與日本茶道藝術文化創造台日文化的另類對話；南投竹山是竹產業發展最興盛之處，過一個山頭的鹿谷有製茶產業，因此將工藝和茶道串連，讓台灣的製茶文化跟日本、台灣的茶道對話、材料對話全部匯集，愛茶人可聚集在此交流，從「品一碗茶」的工藝行動藝術、飲食交流來看待文化的對撞關係。

台南藝大應用藝術所長張清淵說，透過不斷吸收和轉化，台灣不論在茶道、工藝或更多的藝術創新上，將能走出一條不同於以往的新路徑；本次受邀前來的日本茶道藝術家竹花宗劫（Takehana Soukou）表示，茶道的演示多半是在室內進行，導致與常民間遙不可及，感謝台灣的工藝中心擁有難得的親近自然環境，能與現場眾多來賓一起感受自然與茶道的互動。

台灣工藝聯盟總會理事長暨中華茶業協會理事長陳啟村認為，茶跟工藝息息相關，從茶杯、茶壺到茶針都與工藝產業有著緊密的連結，自己除了是工藝工作者，本身也喜愛、收藏許多茶，而茶文化不分國界，這次透過工藝與茶文化的結合來做展演活動，相當難得。