北海道女婿回台灣　走在路上「1差異不習慣」：日本完勝！爆共鳴

▲北海道女婿透露，騎樓被霸佔，只好走在馬路上。（圖／翻攝自FB／北海道女婿）

記者施怡妏／綜合報導

經常提供北海道旅遊資訊的YouTube頻道「北海道女婿」，最近回到台灣，對於「沒有人行道」一事很不習慣，而且本來應該給行人走的騎樓，不是被霸佔就是被封起來，只好全程走在馬路上，讓他感到很困擾，在日本路上行走，完全不用擔心道路安全的問題，貼文引起大批台灣人共鳴。

「北海道女婿」在粉專發文，「回到台灣不習慣之一，沒有人行道」，早上外出買早餐，發現路上沒有人行道，而原本給行人走的騎樓，不是被霸佔就是整個騎樓封起來，「我只好全程走在馬路上，隨時要觀察交通路況」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，在札幌散步很悠閒，因為不用擔心會被汽車撞，6歲大的小孩也可以自己上下學，「因為每條道路都有人行步道」。

他坦言，喜歡台灣人的熱情跟直接，不喜歡日本過多人際關係的考量，但是日本的道路規劃真的是完勝台灣，期待台灣交通有一天能夠大幅改善。

文章曝光後引起共鳴，「在札幌住過幾個月，人行道等基礎設施真的比台灣任何一個都市都完整很多，期待台灣能夠跟上腳步」、「台灣人：交通超爛行人地獄要改善，但不要碰我家前面的位置我要停車」、「台灣真的交通地獄，連我台灣人都覺得母湯」、「與車爭道是台灣行人的日常，佔用騎樓跟人行道的都很理直氣壯」。

多數人認為，台灣要改善交通亂況，有很大的困難，「台灣人沒有群我的觀念，法令有規定但不落實，從上到下以不違法為原則，個人利益最大化為生存之道」、「要整個規劃像日本一樣，除了交通法規與設計之外，還有家家戶戶的停車問題，茲事體大，政府在選舉考量下，很難做到」。