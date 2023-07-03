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社會 社會焦點 保障人權

少女酒醒沒穿衣服驚遭性侵　他反嗆「我才被強X」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中17歲少女小花（化名）2021年6月間與張姓、何姓友人相約喝酒聊天，期間張男有事先離開，何男卻趁她酒醉之時性侵，事後酒醒質問，得到的回應竟是「我才被妳強姦」，氣得決定驗傷並報警、提告。何男一審被依乘機性交罪判處3年4個月，他不滿提出上訴，日前仍被台中高分院法官裁定駁回。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小花酒醒之後發現自己沒穿衣服，驚覺遭到性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，何男是透過張男認識小花，2021年6月6日凌晨0時許3人相約在某飯店開房間飲酒聊天，一直喝到凌晨3時許，張男有事先行離開返回租屋處，他見小花因為酒醉意識不清，竟起了色心強行發生性行為。

小花清醒後發現自己沒有穿衣服，床也很亂，警覺可能遭到性侵，於是質問何男，對方一開始沒有講話，接著卻反過來指控「我才被妳強姦」，讓她感到很錯愕，只好將張男找回來，請張男帶她到醫院驗傷並報警、提告。

何男到案後承認與小花發生過性行為，但辯稱不清楚小花的實際年齡，雙方只見過2次面，而且案發當天女方是穿便服，「我不清楚她是否還在讀書，也根本看不出來未滿18歲。」雖然小花表示曾向何男說過自己的年齡、學校，但因為沒有其他補強證據，這部分並未獲得法官採信。

何男一審被依乘機性交罪判處3年4個月，他覺得量刑過重，決定提出上訴。台中高分院法官認為，一審量刑並無違反罪刑相當原則、比例原則，也沒有輕重失衡或偏執一方的情形，量刑尚屬妥適，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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