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快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

▲汪建民母親一手養大罹患失智症　「她忘記我了」忍到回家路上痛哭。（圖／水元素提供）

▲汪建民6月30日晚間到大安分局提告。（圖／水元素提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人汪建民被控無套性侵比自己小28歲的女性，30日出面否認對方說法，並澄清從未使用過交友軟體，願意配合調查或與爆料人對質。對此，汪建民6月30日晚間直接到大安分局報案提告，目前已拿到三連單。

據《噓！星聞》報導，汪建民6月30日晚間9時30分許到大安分局，經過1小時筆錄後拿到三聯單，對該名女網友提告。對此，警方表示，將會由電信警察找出女網友，針對其發文做出說明。

回顧此案，女網友早在3月就發文爆料，但當時難以承受酸民言論而刪文，直到昨天（6月29日）才重新發出。她在爆料文中指出，19歲時透過交友軟體認識47歲男星，被對方邀約出去吃甜點，上了對方的車之後卻被載往山區。男方當時辯解說要去兜風，她信以為真，之後卻在路邊被強迫摸腿、胸部，又遭親吻全身，當下嚇得根本不敢動，讓對方得逞。

事發後一週，男藝人說要好好向她道歉，女網友因此被騙往汽車旅館，最後卻又遭到無套硬上性侵。她至今過了8年都還難以釋懷，到現在還服用著身心科藥物，鼓起勇氣爆出這個人身分是「汪XX，和一個打棒球的名字很像，在節目上都給人暖男形象，之前比和他大的藝人在一起過，最近欠債消失在螢幕裡」。

針對女網友的指控，汪建民澄清自己記憶力沒有這麼差，印象中真的不曾發生這樣的事，也絕不會在女生不願意的情況下侵犯，如果有做過，一定會坦然承認。他認為對方的指控相當嚴重，所以本來想直接報案交由警方調查，但也可以配合接受其它形式的對質。

女網友則在Dcard再次回應汪建民，表示已經看到對方的澄清說詞，「他說沒有使用交友軟體，但在上一篇文章有一位女生跳出來說，她的媽媽也在交友軟體上遇到汪，也跟他一起出去吃過飯。」至於是否願意去警局對質，她表示還需要時間心理建設，「畢竟要我去見一位曾經性侵過我的人，我目前真的沒辦法接受…」。

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