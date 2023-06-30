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社會 社會焦點 保障人權

台中妹喝掛「醒來全身赤裸」！惡狼逞慾、偷錢還嗆：老女人

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花在居酒屋喝掛，沒想到因此遭撿屍性侵，錢包裡的700元還被偷走。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小花（化名）先前到某居酒屋飲酒，期間喝到嚴重酒醉、癱軟在地，沒想到竟因此遭陳姓男子帶到旅館性侵得逞，皮包裡的錢還被偷走，對方更是嗆聲「我就不信X不到妳這個old lady」，讓她崩潰提告。台中地院審理後，依照乘機性交罪、竊盜罪，各判3年8個月、3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年2月底到台中某居酒屋用餐，後來又轉往隔壁的酒吧喝酒，席間結識了2名男子，一行人邊喝酒邊吃東西，一路喝到凌晨左右，她已喝得爛醉，癱坐在地上。

沒想到，接下來的事情小花完全不記得，也不知人是怎麼跑去汽車旅館的，接下來的印象是在汽車旅館裡遭到壓制，動粗的男性還開口羞辱「我就不信X不到妳這個old lady」，因為喝醉全身無力、慘遭性侵得逞。

後來小花眼前一片黑，再有印象時，是被自己的嘔吐物弄醒，驚覺自己全身赤裸，動粗男則在旁邊睡到打呼，嚇得她手腳並用爬進廁所，穿好衣服後打電話報警，並在汽車旅館的櫃檯等候到來。

▼小花在汽車旅館時有一度驚醒，沒想對方痛罵「我就不信X不到妳這個old lady」，還不顧她的意願性侵得逞。（示意圖／取自123RF）

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

事後警方調查，動粗的男子是陳姓男子，小花則表示，前一天與她在酒吧喝酒的2名男性當中，並沒有這名陳姓男子，對他完全沒有印象，且發現人在汽車旅館時，也有哭喊「不要」，但還是遭到侵犯，且錢包裡的700元也不翼而飛。

對此，陳姓男子則辯稱，當時是小花主動告知「想回你家」，於是提議去汽車旅館，小花進房後先吐了一頓，稍微清醒後就主動坐上大腿，還幫他進行口交、發生性行為，2人完事還有繼續聊天，後來小花還告知「要分攤費用」，於是他將小花皮包裡的700元拿出、放在桌上，隔天才收進自己的錢包。

對此，台中地院審理後認為，小花在偵查、審理期間說法一致，且離開居酒屋、前往汽車旅館的過程中都已喝醉、呈現意識不清的無力狀態，陳男卻不顧反抗，趁小花泥醉時性侵得逞，還竊取了700元現金，因此依照乘機性交罪、竊盜罪等罪嫌，分別判他3年8個月、3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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