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健行科大「新住民多元市集」　從中發掘需要幫助個案與議題

▲健行科大「新住民多元市集」

▲健行科大「新住民多元市集」計畫主持人趙佩玉老師(左一)。（圖／趙佩玉老師提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有許多新住民朋友，對台灣社會及桃園有很大貢獻；「健行科技大學」為全力協助新住民朋友在桃園安居樂業，2日在內壢火車站後站莊敬廣場舉辦「新住民多元市集」，邀請50多名新住民及家人，在廣場上分享美食、文物、歌曲、舞蹈等多元文化，吸引逾300名民眾參加這場盛夏文化饗宴。

▲健行科大「新住民多元市集」

▲健行科大於市集現場接受諮詢。（圖／趙佩玉老師提供）

「新住民多元市集」計畫源自健行科大通識中心的趙佩玉、吳美玲兩位老師，在課堂中帶領學生進行新住民人物故事紀錄，從中發掘需要幫助的個案與議題。其中最熱門的是「小吃店」的「商業登記」、「食品安全」、「創業行銷」、「稅務理財」等問題。

▲健行科大「新住民多元市集」

▲「新住民多元市集」分享美食、文物、歌曲、舞蹈等多元文化。（圖／趙佩玉老師提供）

由於，健行科大執行USR社會責任實踐來到場域已經多年，今天的活動民生設計學院院長羅新興教授、餐旅系主任楊舒涵主任也到場，並吸引了許多餐旅系、財金系、行銷系、工管系、國企系等相關科系的學生參與，在健行科大餐旅系沈育禎老師、楊小淇老師的指導下，現場接受諮詢，並收集需求問卷，將返校後展開下一階段課程與計畫結合。

▲健行科大「新住民多元市集」

趙佩玉老師表示，這是典型的將專業結合實務，服務社會弱勢的成功案例。現場登記諮詢服務需求的個案超過30名，說明「市集」拉近新住民與社會大眾的距離，讓青年學子找到專業實習的切口，值得一再推廣、滾動類似的共學模式，健行科技大學做了很好的示範。

▲健行科大「新住民多元市集」

▲「新住民多元市集」分享美食、文物、歌曲、舞蹈等多元文化。（圖／趙佩玉老師提供）

趙佩玉說，桃園目前新住民人口數逾6萬5千人，若加上許多在台灣工作多年、對台灣經濟有很大貢獻的外籍移工，新住民及移工總人數約逾25萬人，因此新住民多元文化的推動與融合相當重要。

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