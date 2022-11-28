彰化3歲童遭虐重度昏迷！藤條抽打「全身瘀青」...醫護痛心

記者唐詠絮／彰化報導

彰化驚傳虐童案，1名3歲男童昨天下午疑似遭到藤條虐打後昏迷，全身上下瘀青，送進醫院，至今仍在加護病房跟死神拔河，家屬沒一個人到院關心，醫師痛心的說「全身上下沒有一處完整皮膚」，被虐男童的生母及同居人警方已通知到案，移送彰化地檢署複訊中。

▲彰化虐童案，社會處介入調查。（圖／記者唐詠絮攝）

這起案件發生在昨日下午2時30分許，小男童全身瘀青意識陷入昏迷，由生母送到卓醫院，據生母說，男童疑似被同居人(男生打)，上午還有意識，到了下午發現沒意識，院方緊急通報119，由轉送彰基兒童醫院急救。

彰化基督教醫院醫師張尚文指出，小男童被送到醫院時，「全身上下沒有一處完整皮膚」昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，經檢視，其全身大大小小上下非常多的瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

張尚文表示，昨腦部手術後，腦壓已有回復正常，但今天腦壓又有偏高的狀況，目前先用藥物治療，而小男童全身瘀血的狀況可能引發橫紋肌溶解症，有可能造成腎衰竭，目前由小兒科加護病房積極搶救中，小男童的狀態仍在很危險的狀況，但生命跡象還算穩定。

據悉，這起虐童案彰化縣社會處及社工已介入處理，經深入追查，男童生母離異，生父因家暴被當地縣市政府列管，男童與生母跟著同居男友在11月初搬到彰化來，工作不穩定，至於為何會對小孩施虐，目前檢警仍在了解中。