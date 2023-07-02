郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，傳出其操盤手前立委林炳坤打電話給國民黨前黨秘書長李乾龍，放話「叫阿侯退選啦！」企圖逼退侯友宜。對此傳聞，侯友宜今（2）日對此驚呼一聲「哎唷」，強調沒聽過此事，四兩撥千斤化解謠言。稍早黨主席朱立倫也回應，第一次聽到這個消息，並稱林跟侯其實是好朋友。

▲侯友宜出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

隨著侯友宜民調疲軟，郭台銘動作跟著不斷，據傳6月底挺郭人士聚集郭家密會，會議一結束，郭營操盤手前立委林炳坤就打給與侯關係密切的國民黨前秘書長李乾龍，放話「叫阿侯退選啦！」林炳坤也嗆，「啊你們民調一直起不來，到底要怎麼選？」

侯友宜今出席「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會，會後被問及前述謠言。侯對此驚呼一聲「哎唷」，接著說「我怎麼沒有聽過這件事？」侯並笑說「我跟乾龍兄也蠻熟的啊！」用四兩撥千斤的方式，談笑間化解謠言

對於林炳坤致電李乾龍「叫阿侯退選啦！」朱立倫今聽聞後也是一愣，表示前天才在高雄跟林聊了很多，林非常關心國民黨怎麼團結勝選。朱強調，林炳坤跟侯友宜也是好朋友，「我第一次聽到這個消息，之前還在林的家裡聊了很多。」