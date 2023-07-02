划漿、蛙鞋打斷珊瑚！勸上岸還不聽　澎湖七美鄉長譴責遊客

記者陳洋／澎湖報導

七美臥牛灣珊瑚海都是熱門浮潛景點，但卻傳出遊客任意踐踏珊瑚海軸孔珊瑚，並在珊瑚區玩立式划板，還不聽旁人勸告，揚言年年造訪，讓七美民眾擔憂重蹈綠島石朗潛水點珊瑚折斷的覆轍，七美鄉長呂啟俊疾呼遊客愛惜生態。

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▲遊客穿蛙鞋任意踐踏七美珊瑚海珊瑚，還不聽旁人勸告。（圖／七美報報提供）

▲紫色薰衣草是軸孔珊瑚，頂端白點部份都是斷裂部分。（圖／七美報報提供）

7月1日下午2時30分，有潛水業者發現一群來自台灣北部某晨泳協會2、30人，在七美臥牛海域游泳，帶的2艘SUP（立式划板）划漿把珊瑚打斷，同時魚雷浮標上的繩子纏在珊瑚上，上面的人不斷用蛙鞋踢斷珊瑚，業者馬上游到他面前，幫他解開並勸導目前大退潮水位很低，會破壞珊瑚，請他們上岸，但他們不聽勸。因此通報七美安檢所。七美安檢所副所長呂瑨回報主管機關海保署後，隨即前往臥牛規勸與戒護，直到該協會人員離開臥牛海域。

▲安檢所副所長呂瑨前往規勸與戒護，直至該協會成員們離開 。（圖／七美報報提供）

七美鄉長呂啟俊同聲譴責這樣的行為，七美在地浮潛業者都很重視及愛護這片美景，都由魚月鯉港較深的水路；破壞珊瑚海的舉動，不是愛游泳愛海的人該有的態度，未來若民眾發現類似情形，可以立即與海巡安檢所與公所經建課兩個相關單位反映。

根據澎湖科技大學水產養殖系教授李孟芳表示，所謂紫色薰衣草是軸孔珊瑚，軸孔珊瑚一年約長10公分左右，請民眾在潮間帶活動，不要踩踏珊瑚，漲潮時間利用助浮器材及呼吸管漂浮水面觀賞，不要在珊瑚區站立。