　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「非裔少年射殺案」暴亂延燒！法國動員4.5萬警力　已逾千人被逮捕

記者吳美依／綜合外電報導

法國巴黎17歲非裔少年尼爾（Naël）遭員警射殺，引爆連續4晚的大規模暴力示威。6月30日，當局部署4.5萬警力、特種部隊、裝甲車及直升機，當晚一共270人被捕，使得抗議活動爆發以來，累計超過1100人落網。

▲▼法國17歲少年拒絕攔檢被警察擊斃，法國各地示威。（圖／路透）

▲17歲非裔少年遭員警射殺，法國各地示威延燒。（圖／路透，下同。）

尼爾具有阿爾及利亞及摩洛哥血統，27日行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）時，拒絕停車接受攔檢，之後遭員警射殺，引爆民眾怒火。除了巴黎地區，馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、蒙貝列（Montpellier）等地皆發生暴力衝突，示威者破壞、縱火、向警察扔東西、塗鴉「為尼爾復仇」字樣，警局、車站、店鋪、銀行都無法倖免，甚至不少人趁亂洗劫商家。

法國當局表示，重建秩序的所有選項都在考慮中，並宣布禁止所有大型活動，全國巴士與電車服務也將在晚間9時過後關閉。內政部長達馬南（Gerald Darmanin）稱，這個年輕人的死亡「不能作為混亂和犯罪的藉口」。

▲▼法國17歲少年拒絕攔檢被警察擊斃，法國各地示威。（圖／路透）

被指控開槍的38歲員警已經向家屬致歉，被起訴非預謀故意殺人罪後，接受正式調查。其律師利納德（Laurent-Franck Lienard）透露，員警無意殺人，當時原本瞄準尼爾的腿，卻被撞了一下，導致槍口偏移到少年胸口，釀成悲劇。他宣稱，當事人只是「依法行事」，被起訴與拘留都是為了平息緊張局勢。

南特市檢察官普拉什（Pascal Prache）證實，尼爾被一槍擊中、子彈穿越胸口及左臂後死亡。員警會選擇開槍，是因為擔心自己與搭檔，甚至路人都會被開車衝撞。但是，檢方認為「這不符合動用武器的法律條件」。

▲▼法國17歲少年拒絕攔檢被警察擊斃，法國各地示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼爾之死再度引發法國對於貧窮、種族與歧視的激烈爭論。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

少年的母親慕妮亞（Mounia）受訪時說，「我不責怪警方，我只責怪一個人，那個奪走我兒子性命的人。」她和其他示威者一樣，認為兒子的種族是被殺害因素之一，「他看到一張阿拉伯臉孔，一個小孩，就想奪走他的性命。像這樣殺害年輕人，這種情況還要持續多久？還有多少母親會跟我一樣？」

看著尼爾長大的家族親友賈庫比（Mohamed Jakoubi）說，警察針對少數族裔的暴力事件發生後，不公義的感受助長怒火，「我們受夠了，我們也是法國人。我們反對暴力，我們不是人渣。」

▲▼法國17歲少年拒絕攔檢被警察擊斃，法國各地示威。（圖／達志影像／美聯社）

法國總統馬克宏呼籲保持冷靜，譴責暴力行為，但直言尼爾之死「無法解釋且不可原諒」。衛報指出，法國政治家因為顧慮選民對於安全的擔憂，通常不太情願批評警方，因此總統這次的言論可說是「異常地坦率」。

今年大部分時間裡，馬克宏政府都在處理推動退休金改革引發的社會分裂後果，如今又陷入2018年黃背心運動以來最嚴重危機，他甚至提前離開布魯塞爾的歐盟高峰會，在2天內召開第2場內閣危機會議。

CNN與路透社形容，這場悲劇的發生，重新引發貧窮及少數族裔遭受歧視與警方不當執法的激烈辯論。種族與歧視一直是棘手政治議題，但在法國尤其具挑戰性，因為該國獨特的世俗主義，透過消除差異、使所有公民都以法國人自居，確保所有人的平等。但在實務上，這種對於法國共和主義的堅持，經常阻止政府進行任何看似根據種族區分法國公民的行政事務，包括蒐集數據。

 
ET快訊
金曲／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　網：到底在幹嘛
她領獎前「青峰突跑上前」！安溥一開口就落淚…好友哭到流鼻涕
直擊／舒華哭了：沒讓你們失望吧？
個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場　她當歌德版大鳥姊姊
台灣小馬青少棒冠軍「資格遭取消」！原因曝光
金曲／安溥《最好的時光》抱走年度最佳歌曲獎
葛仲珊消失2年重返舞台！　金曲「最神祕表演」曝光
金曲／「偶數陳雷，尖～叫～」他揭真實年齡　網驚呆
金曲獎緬懷逝去音樂人！一見朱俐靜出現哭了
網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭「是打了50幾巴掌」：睡了再叫起來
金曲／擊敗玖壹壹！Crispy脆樂團抱走最佳演唱組合獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

推特21歲正妹賣無碼私密片賺36萬元「遭逮爆紅」意外收穫大票粉絲

新加坡自殺率創22年新高　連4年居年輕人死因榜首

泰坦號失事原因曝！CEO疑「用過期材料」造潛水器　他慶幸沒搭上

51區在旁邊！他走進神秘洞穴「全身震動」嚇逃　重返調查離奇失蹤

他秘戀未成年少女！偷約會被撞見　竟被女友爸用鐵棍打死

當老公第1天就被綠！新娘「挺大肚」辦婚禮　洞房隔天就生了

日本多地破紀錄暴雨！至少1死2失聯　房車泡水、土石沖垮民宅

美最高法院裁定　特定商家可因宗教「不服務LGBT」

日本防衛省：俄2艘軍艦「在台灣、沖繩之間」往返航行

赫爾松「關鍵補給大橋」爆激戰　俄稱至少30烏軍遇空襲喪命

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

目睹媽開車壓扁寶貝狗碗 柴犬氣炸！表情超有戲XD

羽球神隊友1打2多拍來回　連3次撲救得分場邊歡呼！

凱克鸚鵡玩滑板架式十足！　自己叼回給媽：還要再一次

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

推特21歲正妹賣無碼私密片賺36萬元「遭逮爆紅」意外收穫大票粉絲

新加坡自殺率創22年新高　連4年居年輕人死因榜首

泰坦號失事原因曝！CEO疑「用過期材料」造潛水器　他慶幸沒搭上

51區在旁邊！他走進神秘洞穴「全身震動」嚇逃　重返調查離奇失蹤

他秘戀未成年少女！偷約會被撞見　竟被女友爸用鐵棍打死

當老公第1天就被綠！新娘「挺大肚」辦婚禮　洞房隔天就生了

日本多地破紀錄暴雨！至少1死2失聯　房車泡水、土石沖垮民宅

美最高法院裁定　特定商家可因宗教「不服務LGBT」

日本防衛省：俄2艘軍艦「在台灣、沖繩之間」往返航行

赫爾松「關鍵補給大橋」爆激戰　俄稱至少30烏軍遇空襲喪命

7月11檔「台股ETF」除息大秀　5檔漲破20%

廖健富致勝3分砲5打點　桃猿延長11局擊退悍將

金曲獎／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　PTT鄉民：到底在幹嘛

金曲得獎名單／《Time’s up》奪「最佳演唱錄音專輯獎」！

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

直擊／(G)I-DLE回到她家鄉開唱！　舒華哭了：沒有讓你們失望吧？

金曲獎／宇宙人奪獎突宣佈大事！　「時間點曝光」粉絲全暴動

金曲獎／蔡健雅背一把吉他上台！　金曲歌后連唱4金曲…美聲療癒全場

清潔工倒飲料弄髒乘客衣服！被逼賠償下跪磕頭：對不起

金曲獎／Gigi後台主持「角落讀資料」畫面曝！　工作人員看呆：超敬業

國際熱門新聞

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

這公司放暑假1周　執行長：希望員工享受人生

曼谷機場女捲電動走道截肢　兒：腿接不回

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

日本客機狂冒白煙、臭味　緊急降落宮崎機場

拜登直播專訪突然離開　尷尬畫面全放送

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

富婆去世「900多萬遺產」全部留給愛貓　破百人搶領養

印尼日惹強震規模6.4　深度僅25公里

即／4千萬人希望破滅！拜登減免學貸計畫被判無效

51區旁！　他洞穴探險離奇失蹤

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

更多熱門

相關新聞

法國非裔少年之死引暴動　徹夜逮捕875人

法國非裔少年之死引暴動　徹夜逮捕875人

法國一名非裔青少年近日遭員警射殺而引發眾怒，全國各地連續3夜發生示威暴動。法國內政部今天更新逮捕人數，稱在昨夜暴動中逮捕875人，其中約半數在大巴黎地區。

少年被擊斃　法開槍員警被控殺人罪

少年被擊斃　法開槍員警被控殺人罪

美最高法院判「平權招生違憲」

美最高法院判「平權招生違憲」

尼爾之死引發法國暴亂！當局將部署4萬警力

尼爾之死引發法國暴亂！當局將部署4萬警力

17歲少年遭法國警槍殺　姆巴佩發聲了

17歲少年遭法國警槍殺　姆巴佩發聲了

關鍵字：

法國巴黎種族執法過當警政警紀

讀者迴響

熱門新聞

黑人認了大S是前女友！「還帶范范3人同車」

范瑋琪說謊「當場被拆穿」小S臉綠！

范瑋琪聲明爆「是黑人代寫」！　友人出面揭3疑點

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑范家裡「第2張床」找到了？8年前IG文留證據

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

不開冷氣「降溫神器曝光」　2物推爆：冷到蓋被

金曲獎／玖壹壹金曲獎只待10分鐘！　「秒快閃離場」背後原因曝光

朱海君被騙「還忍淚堅持工作」心酸原因曝光！

超商今天限時美式、拿鐵買3送3

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面