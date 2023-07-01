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12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆　「這類人」有喜事

12生肖7月運勢公開　屬蛇睡眠品質不佳容易受到外界干擾　

▲新的月份財神爺隨時可能降臨在每個人的身旁。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

7月來了，新的月份12生肖運勢將有所更迭。7月份「感應占卜師」王妙坤老師，以多年命理經驗，分析12生肖整體運勢。趕快來看看自己在7月有什麼需要注意的事項，或者有什麼建議可以採用讓自己活出自我。

生肖鼠

屬鼠人在7月份，工作以及財運都有相當好的表現和發展，所謂半路殺出程咬金，而你就是那位大將程咬金，總是能夠在最後關頭，搶下勝利，尤其是業務類型的人，可以不斷的獲得成果，財源自然不斷湧進，只是在過程中，還是要保持正道，以光明磊落的方式來洽談生意，也記得不要斷人後路，留口飯給別人吃，別整碗捧去，以免與人結怨，埋下日後的危機。在健康上要多留意肩頸問題，容易有僵硬、痠痛不適的情況產生，除了可以多加活動外，也可嘗試按摩、推拿等，來舒緩筋骨。

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幸運數字：16　吉祥方位：南方

生肖牛

屬牛人在7月份，人際關係相當不錯，有機會受到各方邀約，參與不同的活動，除了生活上的朋友外，工作上的應酬也有增加的狀況，讓你可以和許多人拉近彼此的關係，只是在這些邀約中，恐有來自不同派系的人，自己必須要懂得分寸，了解各派系間的利害關係，並加以妥善應對，才不會捲入那些是非之中。單身者在感情上，有機會遇到自己心儀的對象，只是對方總是表現得較為冷淡，似乎很難接近，但請你不要心急，他可能仍在為上一個戀情療傷中，建議你可以先當個傾聽者，給他溫暖，慢慢的就能打動他的心了。

幸運數字：21　吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在7月份，職場上可能要把皮繃緊一點了，這個月的主管有陰晴不定的情形，讓你難以猜透他的心思，有時可能還會朝令夕改，不斷改變工作方針，或是對於你的工作內容加以修改，讓你感到沉重的壓力，建議你多多忍耐，千萬不要和主管發生爭執，你只要默默的按照主管的意思去做，自然能夠平安無事，而且還會得到主管的信任，在考績評比上將會大大的加分。

本月在財運的表現上，屬於平穩前進型，維持平時的投資方向就好，雖沒有突出的表現，但也沒有破財的狀況，一切按部就班，平順入財。

幸運數字：28　吉祥方位：北方

生肖兔

屬兔人在7月份，容易有衝動想婚的念頭，而且還會聽到來自四面八方的遊說，希望你可以早日步入婚姻，又是勸說又是祝福，自己的心志難免受到動搖，但是建議你還是不要衝動，再多觀察一下，對方真的適合你嗎？你們之間的觀念已經達成共識了嗎？其實你們可能還存在著許多問題沒有解決，自己要多加思考，可別被旁人的言語沖昏了頭。

本月在投資理財上，特別適合短期的股票買賣，獨具慧眼的你，在經過一番研究後，能透過靈敏的思緒判斷股票波動，有機會在短時間內獲得豐碩的成果。

幸運數字：12　吉祥方位：東南方

生肖龍

屬龍人在7月份，桃花運非常旺盛，有和過去的同事、朋友再度相遇的緣分，因為雙方早已認識，所以相處起來能夠快速的拉近距離，並且發展成曖昧關係，這種似有若無的愛情會漸漸的越來越濃烈，有機會展開一段甜蜜的戀情，但對於已婚的人來說，這可能會是一場禁忌的冒險遊戲，如果稍有不甚，恐會影響原本家庭的和諧，建議凡事要多三思，以免觸碰到不可挽回的深淵。

在財運上，本月適合多吸收各方面的資訊，從中能找到適合自己的投資項目，建議先以小額的方式試探，增加自己的經驗值。

幸運數字：6　吉祥方位：西北方

生肖蛇

屬蛇人在7月份，容易有思緒混沌的狀況，頭腦不靈活的你，在工作上發表意見或是與人溝通時，恐會有條理不清或是無法順利表達重點的狀況，讓滿心想法的你難以展現自己的觀點，急得不知如何是好，這些問題主要來自於睡眠品質不佳，以及自身壓力過大所導致，建議你要有充足的睡眠，並且讓心境平和，在溝通時才能恢復原有的水準。

由於睡眠品質不佳，在精神以及自身能量磁場上會變得薄弱，容易引來靈界的干擾，除了改善睡眠外，也可到廟裡祭祀神明，將不好的穢氣以及濁氣驅散，增旺自身能量。

幸運數字：9　吉祥方位：東南方

生肖馬

屬馬人在7月份，於生活或是工作上，能得到貴人相助，但貴人的幫助卻是非常嚴厲的，會以督促的方式來勉勵你，並給予許多的建議以及規範，每當你感到疲憊想懈怠時，對方卻持續燃燒著熱情來教導你，或許自己會感到壓力倍增，但請你一定要努力下去，因為經過這些磨練後，你將會變得更加成熟，對於未來會有很大的幫助。

本月在財運上，有合夥的機會，生意場上不要排斥與他人合作，多去聆聽，會發現更多的選擇，不再需要一個人孤軍奮戰，理財上也可與親友一起投入，能把財運發揮出最大的效益。

幸運數字：31　吉祥方位：西北方

生肖羊

屬羊人在7月份，能量場極為強大，對於任何事物都充滿信心，好像炙熱的太陽一般，不斷綻放光芒，這股強而有力的氣勢，讓你在工作上充滿動力，會不斷的想要創新求變，或是希望所有事情都能以圓滿收場，這樣正面的態度，能得到長官的欣賞以及同事的欽佩，只是要建議你不要太過於急躁，同時也要衡量自己的體力，千萬別為了好表現而讓身體過度勞累，有時適度的休息也是很重要的一件事。

這個月在感情上比較不順遂，容易和伴侶產生口角衝突，特別是在金錢觀念上，建議不要管對方太多，多一點包容就能免去紛爭。

幸運數字：33　吉祥方位：南方

生肖猴

屬猴人在7月份，工作運勢相當旺盛，在職場上的人際關係非常不錯，如果是業務人員，那麼和客戶之間的互動，格外良好，有機會讓業績不斷攀升，若是與人有合作關係，這段時間溝通無障礙，雙方很快就能達成共識，財運也會隨著你的努力而有增益，只是在諸多繁忙的工作之下，自己必須量力而為，也必須懂得知足，別把所有的精力都奉獻在工作上，卻缺乏了休息時間，可別為了努力而造成自身過大的壓力。

在健康上，要多注意心血管相關的疾病，飲食上要有所節制，生活作息也要記得保持正常喔。

幸運數字：19　吉祥方位：東方

生肖雞

屬雞人在7月份，比較容易與人發生口角，進而變成是非問題，讓自己感到煩躁，所以在與人相處上，一定要多謙讓，如果太過於強勢，言語上過度尖銳，可能會讓事情越演越烈，甚至有破財的可能性，建議除了自己要多容忍外，也可到廟裡拜拜，祈求運勢平順，或是做些法事防範小人，增強自身運勢。

這個月在感情上有不錯的收穫，有機會遇到一見鍾情的對象，快速落入情網之中，特別是男性朋友，因此自己在服裝儀容上一定要保持整潔，並把笑容掛在臉上，才能在桃花出現時，深深的吸引對方。

幸運數字：25　吉祥方位：北方

生肖狗

屬狗人在7月份，家運非常不錯，一片祥和，更有機會喜事降臨，或許是家族中再添新生命，或是結婚喜訊等，而你在這段時間，生活也會過得較為悠閒，可以趁這個時候到戶外走走，安排一些旅遊，對自己的心境會有很大的幫助。

在工作上有合作的機會，也是你展現自我才能的時候，如果有什麼好的想法或是建議，都不要藏在心裡，可以大膽的講出來，拿出來討論，這種充滿正面且積極性的作為，能讓你在公司裡得到讚賞，也會受到上司的關注，對於日後的考績、印象分數，都能夠大大的加分。

幸運數字：1　吉祥方位：東北方

生肖豬

屬豬人在7月份，可以說是慵懶又平順的一個月，對於任何事物都沒有太大的興趣，做起事來也只是照本宣科，按表操課，沒有太多的發揮，其實這個月的你，運勢很不錯，但或許是因為感到安逸舒適，所以缺乏了向上的動力，建議你不要浪費大好時光，應該要提起精神在工作上，你將會發現自己能夠解決的事情遠比你想像的多，而且還有機會獲得額外的獎金喔。

本月較弱的為感情運勢，或許你仍期待一段美滿的愛情故事，但很可惜，這個月不會有太多的進展，不如吃頓大餐犒賞自己，感情事就先放一邊吧。

幸運數字： 5　吉祥方位：西南方

※《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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