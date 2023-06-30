遛小孩好去處！樂高20萬顆積木打造異國情境關卡　夢時代登場

▲樂高暑期活動開跑，即日起於高雄夢時代3樓蛋型空間登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

遛小孩好去處！迎接暑假，台灣樂高每年夏天都會安排暑期活動，今年首站於高雄夢時代登場，以20萬顆積木打造「奇幻世界之旅」，共4大關卡帶領親子從埃及到極地，再從荷蘭風車到亞馬遜叢林，看見充滿想像力的積木國度。

丹麥玩具品牌樂高每年都有創意主題活動陪伴孩子度過暑假，今年活動首站於高雄夢時代3樓蛋型空間開跑，由樂高認證大師黃彥智以20萬顆積木拚砌各國特色代表物，打造成的「樂高奇幻世界之旅」異國情境體驗。

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▲樂高闖關活動每年都吸引不少親子參加。（圖／記者許宥孺攝）

活動精選4個別具特色的國家打造情境體驗區，首先走進埃及沙漠，古老的金字塔、神秘的人面獅身像、大型的仙人掌，在沙漠奇景中駕駛賽車挑戰「飛砂賽車競技」；第二關來到極地冰原，搭建冰原與浮冰上的橋樑，幫助國王企鵝家族脫困，完成「拯救企鵝」任務。

▲第二關搭建橋梁幫助企鵝脫困。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼第三站荷蘭風車花園要拚砌出蜜蜂。（圖／記者許宥孺攝）

第三站來到荷蘭花園，拼砌出可愛的小蜜蜂，飛往美麗的花園，幫助「蜜蜂採蜜」；最後抵達全世界擁有最豐富生態的的亞馬遜叢林，在這裡會看見樹懶、美洲豹寶寶、大嘴鳥等動物，認識在叢林中的每一種小動物，完成「叢林探險」，還可以把拼砌完成的鸚鵡帶回家。

「樂高奇幻世界之旅」活動資訊

●高雄場(6/30-7/16)

地點：高雄夢時代3樓蛋型空間(高雄市前鎮區中華五路789號)

時間 ：週一至週四11:00-22:00、週五11:00-22:30、週六10:30-22:30、週日10:30-22:00(開放入場時間為活動結束前半小時)

●台北場(7/28-8/13)

地點：統一時代百貨台北店2樓夢廣場(台北市信義區忠孝東路五段8號)

時間 ：週一至週五13:00-21:00、週六至週日12:00-21:00 (開放入場時間為活動結束前半小時)

▲第四站亞馬遜叢林探險。（圖／記者許宥孺攝）

▼樂高暑期活動即日起於夢時代登場。（圖／記者許宥孺攝）