收訊息見「1開頭」讓她超煩躁！一票有感：我都已讀不回

▲同事總是不一次把事情說完，讓原PO覺得很煩。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人傳訊息時，不會一次打完要說的話。近日就有網友發文表示，同事傳訊息總是只打「欸欸問你喔」，讓她搞不清楚對方到底要說什麼，不一次把事情講完讓她覺得很煩。貼文曝光後，不少網友也相當有感。

女網友在Dcard上，以「只打『欸欸問你喔』的人真的好討厭」為標題發文，提到她有個同事常傳送「欸欸問你喔」的訊息，但後面又不接續說完，讓她看到後，總覺得肯定沒好事。

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原PO後來受不了，直接問同事為什麼不一次把事情打完？豈料對方卻說自己要等她回。由於同事後來還是繼續這樣，原PO便索性不讀訊息。

原PO也強調，這句話是很常見的開頭，而讓她真正感到煩躁的是，同事總是不一次把事情說完，非得浪費時間等她問了才說。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟『在嗎』一樣討厭，要幹嘛直接講」、「我身邊還有那種說『欸欸我問你喔』，然後我回個怎麼了，他就已讀不回了」、「這種我都會已讀不回，等他自己講」、「我會這樣開頭，但我都會打完，超討厭不打完等你回的人，不知道什麼心態」、「看到這種我先放個1、2天」、「我就會直接已讀，自己不打出問題就算了」。

另也有網友回應，「可能怕別人看到不想立刻回的問題就放著吧」、「我很常這樣講欸，就一種講話方式吧」、「比較討厭不一次講完在那邊狂刷訊息的，有時候在忙，在那邊一直刷有夠煩」。