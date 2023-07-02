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最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲有便當店單炒青豆。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

「三色豆」是不少便當族的噩夢，但沒想到有更可怕的選擇？一名女網友透露，最近去便當店買餐點，結果卻發現多種配菜中，竟然有一道是「炒青豆」，完全沒有其他配料，讓她看了直呼「太可怕！」不少人看到後也驚呼「吃到會哭」、「已經想吐了」，不過也有青豆擁護者笑說「根本為我設計的」。

原PO以「『青豆』單飛了」為題在Dcard發文表示，最近去便當店，發現有好幾格配菜，但其中一樣讓她最為驚訝，因為不是常見的三色豆，而是大魔王「青豆」被獨立拿出來烹煮，她不禁驚呼「竟然強到自己可以成為一道菜，太可怕了！」還放了3個嘔吐的表情符號，可見她的厭惡程度。

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文章曝光後隨即掀起討論，不少人嚇傻表示「太恐怖了…三色豆中的魔王，煮這道菜的人是什麼心態」、「太狠了，吃到這道會哭吧」、「我最討厭綠色豆豆，三色豆都會挑出來，竟然單獨一道菜」、「我當兵吃過芋泥三色豆，我滿臉問號，伙房在做菜的時候，真的沒人覺得這是什麼地獄來的食物嗎」、「太狠了，還真的有人點這道菜，有老闆挖過的痕跡欸」、「邪魔歪道啊啊啊啊啊」、「太誇張了，拜託立法院立一條煮青豆罪」、「媽啊，光看照片就有味道，想吐了」、「唯一支持青豆酥，其他料理方式都不太妥」、「可怕的是還很多人吃…看那個空洞」。

但也有許多青豆愛好者笑說，「青豆好好吃」、「如果是奶油蒜香青豆，我覺得我可以」、「青豆派要站出來，讓青豆知道他不是孤單的」、「我超愛欸，三色裡面最愛豆子，這道菜根本為我設計」、「小時候去自助餐店都會盛滿三色豆，覺得很下飯」、「我很喜歡這種豆子煮排骨欸」。

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