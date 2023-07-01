酷炫回應控訴「1句話」藏玄機！　他細看驚：跟炎亞綸聲明稿很像

▲星宣指控酷炫偷拍私密片，更傳給團員看。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660、cutepink0126）



記者施怡妏／綜合報導

網紅星宣控訴曾遭「反骨男孩」團長酷炫偷拍性愛過程，且發現對方會將這些影片分享給其他人，並一起嘲笑受害人身體。對此，酷炫否認星宣的說法，強調「沒有做任何違反法律的行為」，並交給司法判定，就有網友指出，酷炫的這篇文講得不清不楚，沒偷拍就說沒偷拍就好，感覺避重就輕。

酷炫打破沉默發聲，「一直以來，不論是經營公司或人際相處難免有摩擦與爭執，我都是盡力修正與調整。曾經因為感情上不成熟的行為造成不開心與不舒服的感受，我致上誠摯的歉意。今年五月活動擦肩遇到，事後還有收到妳的問候訊息，所以對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕，我必須在此聲明『我沒有做任何違反法律的行為』，最後若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心」。

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貼文曝光，網友在Dcard上討論，認為酷炫的回應避重就輕，沒有針對女生所提到的偷拍、分享做正面解釋，反而是說「沒有做違反法律的行為」，讓人越看越不明白。網友們紛紛搖頭，「說自己沒偷拍，正面對決很難？ 」「女生在意的是她被偷拍，影片還被別人看欸」、「等於沒有證據就不算違法囉」、「玩文字遊戲嗎？」

還有網友指出，酷炫的文章寫法跟炎亞綸的聲明稿雷同，「開頭都沒有針對對方所提的偷拍指控做正面的解釋，而是把女方控訴動機推往，這是工作摩擦感情衝突記恨所導致的」、「感覺他是想把整件事情塑造成，本人其實同意拍攝，但因為感情糾紛，他們吵架以後才說他是偷拍」、「這種聲明意圖把風向導成感情糾紛，但還是沒說明有無偷拍、有無分享」。