同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

▲同事跟別人抱怨原PO只包600元。（示意圖／記者王麗琴攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我以為彌月紅包只是祝福的心意，沒想到還有公定價？」有網友見同事小孩彌月，便包了600塊紅包，沒想到上班時卻聽到對方跟別人抱怨，「包600（元）很不上道，連蛋糕都買不起，不知道是包什麼意思。」而且沒拿到彌月蛋糕就算了，還被對方擺臉色，讓他很不是滋味，話題引發眾人討論。

這位網友在爆料公社APP的「匿名公社」發文，「彌月包600叫不上道？」表示同事私下嫌棄他的600元紅包，「就聽她在跟別人抱怨，包600很不上道，連蛋糕都買不起，不知道是包什麼意思。」而且對方在發彌月蛋糕時，沒給他與另一位同事，「我問A『妳也包600嗎？』她點點頭。」

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於是原PO忍不住跑去另一個辦公室問小姐，「現在彌月的基本公道價是多少？」小姐就回「基本1200（元）。」他一聽就傻了，「是我脫離社會太久了嗎？一條毛巾卷的彌月蛋糕，600（元）買不到？」

他不禁想起，前年曾包600元給另一個生小孩的同事，對方還是有送他彌月油飯，「我以為彌月紅包只是祝福的心意，沒想到還有公定價？」最後，原PO強調，他不是在意有沒有給東西，只是差別待遇讓人不舒服之外，「她從上班到下班，都沒給我好臉色，這點讓我很不爽。」

貼文一出，許多人也忍不住開噴原PO同事，「600要回來，包心意還在看她臉色，叫她去吃屎」、「雖然600買不到，但也是心意，不給真的很扯，那麼計較就不要辦彌月」、「沒事的，我還收到400（元紅包），但我也是會給那個人彌月禮，真的就只是一個心意而已，你就當作用600（元）看清她」、「這不是分享喜悅，這是藉機斂財了。」