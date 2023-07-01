看完電影「被索取票根」　他問可以幹嘛？內行揭用途：真的算常見

▲電影院。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

去影廳看完電影後，有些人會把票根留著作紀念，但是為什麼有人要特地上網購買或跟人索取？YouTuber「RJ廉傑克曼」張廉傑（阿傑）近日發文拋問，這些電影票根可以做什麼？貼文引發討論，不少網友都點出票根用途。

「RJ廉傑克曼」張廉傑（阿傑）在臉書粉專上發文拋問，看電影時，常常看到有人在門口索取票根，這些人拿票根後，可以做什麼？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些公司可以申請福利的補助」、「有些公家機關或者公司有福利的可以報帳=賺錢」、「公司可以給補助」、「他車子停地下停車場，要有消費才能銷停車費」、「看了一下，好像抵停車費的真的算常見」、「抵停車費吧」、「免費停車」、「有些電影有抽獎或是換禮物的活動」。

也有網友歪樓，「製造不在場證明」、「跟父母說，跟朋友去看電影，請他們不要擔心」、「發假心得文時才可以證明」、「你永遠不知道你何時會需要不在場證明吧」、「不在場證明，通常是拿來報公帳或是不能說的祕密」。還有網友提到，「以前我的高鐵票根，也很常有人收去報公帳，或是製造不在場證明，當時一張賣200元」、「道理就跟有人收購高鐵票根是一樣的吧」。

過去曾有網友討論過相關話題，以高鐵票來說，當時就有人透露，買高鐵票可以用來報帳；不過值得一提的是，販售高鐵票雖不違法，因為真的有人只是要收藏，但若買來報假帳，此舉恐構成偽造文書罪，被發現便有可能吃上官司，提醒民眾勿以身試法。