給我來一杯！日影城推「玩命關頭排檔桿」飲料杯　直接戲院裡尬車

記者周偉承／綜合報導

大家都看過《玩命關頭X》了嗎？看電影的時候大多都會想要搭配飲料跟爆米花，一邊觀賞精彩刺激的電影，一邊享用邪惡的美食，真的非常美好。一位日前剛到電影院看完《玩命關頭X》的網友，在網路上秀出了他的套餐造型飲料杯，很快地就引起大批網友討論，因為他的飲料杯竟然是「排檔桿」造型！

電影院的套票通常會搭配飲料跟爆米花，如果觀看的是當下熱門的作品，可能還會有特別設計過的造型飲料杯跟爆米花桶，而一說到《玩命關頭》系列就一定會想到賽車、飆車的元素，日本推特網友「minicar_love_」日前購買《玩命關頭X》套票時，便獲得了一杯「排檔桿」造型的飲料杯，相當有創意！

▲網友提到，這是日本T-JOY系列電影院才有的商品。

「設計這個的人是天才吧！」原PO興奮地在推特上分享這款帥氣飲料杯，很快地就吸引4.5萬網友按讚，網友們也紛紛興奮留言表示「超想要這個」、「對允許推出這項商品的上司同樣表達我的敬意」、「這真的能打檔嗎」、「設計者真的是天才」。除了飲料杯富有創意外，放在置杯架上更能完美還原排檔桿位置，在看電影的當下就能一邊「換檔」，彷彿自己就是唐老大一樣，觀影體驗大升級！