威秀影城「5據點」票價也漲了！全台漲價一次看

▲全台電影票漲價懶人包。（圖／記者劉維榛製表）



網搜小組／劉維榛報導

繼秀泰影城、南投戲院宣布今（7）日調漲票價後，而稍早威秀影城也在官網公告，全台5家據點「全票種調漲10元」，《ETtoday新聞雲》也整理出全台票價懶人包。至於其他電影院部分，國賓影城表示目前無相關規劃、新光影城則是在評估中。

威秀影城官網指出，下周三（6月14日）起，全台5據點：桃園統領威秀影城、台中TIGER CITY威秀影城、台中大遠百威秀影城、台中大魯閣新時代威秀影城、台南南紡威秀影城，票價將漲10元。

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而片長150分鐘（含）以上的電影加價20元，再增加30分鐘另加價10元，舉例來說，180分鐘（含）以上之電影加價30元、 210 分鐘(含)以上之電影加價40元，依此類推。

▲全台5據點，票價確定將漲10元。（圖／翻攝威秀影城官網）



秀泰影城部分，於今日起將調整票價，但並未說明實際價格調漲多少，僅標示「請以現場實際價格為主」。以欣欣秀泰為例，全票從290元漲到310元，優待票250元漲到280元，早鳥票200元調整為230元，整體調整20-30元不等。

另外，凍漲24年的「南投戲院」也宣布今日漲價，全票調漲10元（變成210元）、孩童票也漲10元（變成130元），而愛心敬老票各調漲5元（變成105元），3D票種、餐飲價格均維持不變。

至於其他影城部分，據《三立新聞網》報導，國賓影城、喜樂時代影城目前並無調漲的規劃，至於新光影城仍在評估中。