　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

上班第1天被要求做這事！「年薪400萬」OL傻眼　隔天直接離職

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲女子不滿到職第一天被要求寫會議紀錄，隔天直接離職。（圖／資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

找到高薪工作你會捨得放棄嗎？日本一名女子分享經歷，她曾經應徵上一份行政工作，年薪大約400萬日圓（約新台幣86萬元），算是很不錯的待遇，但是第一天上班，就被長官要求寫會議紀錄，由於當時完全不認識同事，因此寫得亂七八糟，最後還遭到批評，氣得她隔天直接離職。

根據《キャリコネニュース》報導，一名50歲、負責管理職的女子抱怨表示，過去曾在東京找到一份辦公室的行政工作，年薪大約400萬日圓，但她卻選擇在入職第二天就辭職，並直言「我永遠不會再回到那裡！」

女子表示，她在報到第一天，就被公司叫去寫會議紀錄，但因為當時她不熟悉每個同事的臉跟名字，完全無法記錄清楚誰說了什麼，導致會議紀錄很混亂，最後還被主管罵了一頓，讓她非常氣憤，「這間公司的處理事情的態度非常有問題，且過於隨便，提早離開也是一種解脫」，因此她隔天就提出辭職。

原PO說，事隔多年後她回想起這件事依然記憶深刻，到現在也沒有感到後悔，更氣憤直言「我永遠不會再回到那裡」。

經歷曝光後，有些人覺得原PO把事情看得太嚴重了，認為行政工作就是要負責這些；也有人認同女子的作法，表示從處理事情的方式來看，就能知道公司制度是否健全，與上司是否合拍。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

上班第1天被要求做這事！「年薪400萬」OL傻眼　隔天直接離職

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

上班第1天被要求做這事！「年薪400萬」OL傻眼　隔天直接離職

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

新奇熱門新聞

上班第1天被要求做這事！OL傻眼隔天直接離職

女換衣秒失蹤　1年變全裸不倒翁

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

超凶正妹穿「緊身校服」拍照挨轟！真實身分曝

挑戰「薩莉亞全制霸」！他把每道菜都吃一輪

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

這名片讓人好害羞！專務「小穴好美」

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

情侶懸崖滑石上玩命激戰　網笑：做鬼也風流

性感女模「與屎交合」！全身抹馬糞愛撫

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

全班畢業照　他「1人分飾25角」

更多熱門

相關新聞

試用期睡過頭「醒來已天黑」　收人資1封信崩潰了

試用期睡過頭「醒來已天黑」　收人資1封信崩潰了

上班時間卻沒有出現在公司，不僅會讓人擔心，也會造成其他人的不便，一名網友就表示，好友最近剛到傳產工作，目前做了1個月，但因為生病吃感冒藥，不小心睡過頭，醒來天已經黑了，結果收到通知，人資請好友找時間去簽離職單，讓她大受打擊。

黃偉哲拜會日本群馬縣議長

黃偉哲拜會日本群馬縣議長

爽吃蛋包飯被盯！他喊「不給你吃」萌柴秒變臉

爽吃蛋包飯被盯！他喊「不給你吃」萌柴秒變臉

LG gram SuperSlim纖薄羽量　商務輕隨行首選

LG gram SuperSlim纖薄羽量　商務輕隨行首選

直接從宜蘭搭船去日本！　游錫堃7／4搶先踩線

直接從宜蘭搭船去日本！　游錫堃7／4搶先踩線

關鍵字：

日本東京工作行政會議記錄

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面