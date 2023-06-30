上班第1天被要求做這事！「年薪400萬」OL傻眼　隔天直接離職

▲女子不滿到職第一天被要求寫會議紀錄，隔天直接離職。（圖／資料照）



實習記者林郁婷／綜合報導

找到高薪工作你會捨得放棄嗎？日本一名女子分享經歷，她曾經應徵上一份行政工作，年薪大約400萬日圓（約新台幣86萬元），算是很不錯的待遇，但是第一天上班，就被長官要求寫會議紀錄，由於當時完全不認識同事，因此寫得亂七八糟，最後還遭到批評，氣得她隔天直接離職。

根據《キャリコネニュース》報導，一名50歲、負責管理職的女子抱怨表示，過去曾在東京找到一份辦公室的行政工作，年薪大約400萬日圓，但她卻選擇在入職第二天就辭職，並直言「我永遠不會再回到那裡！」

女子表示，她在報到第一天，就被公司叫去寫會議紀錄，但因為當時她不熟悉每個同事的臉跟名字，完全無法記錄清楚誰說了什麼，導致會議紀錄很混亂，最後還被主管罵了一頓，讓她非常氣憤，「這間公司的處理事情的態度非常有問題，且過於隨便，提早離開也是一種解脫」，因此她隔天就提出辭職。

原PO說，事隔多年後她回想起這件事依然記憶深刻，到現在也沒有感到後悔，更氣憤直言「我永遠不會再回到那裡」。

經歷曝光後，有些人覺得原PO把事情看得太嚴重了，認為行政工作就是要負責這些；也有人認同女子的作法，表示從處理事情的方式來看，就能知道公司制度是否健全，與上司是否合拍。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399