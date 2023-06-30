台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

圖、文／鏡週刊

台南市綽號「新市豪哥」的24歲高姓男子，是已故角頭陳建文的手下，2020年間他在新市、善化犯下槍擊殺人未遂、組織犯罪等案件，拒不到案服刑，逃亡後還高調放話要找仇家談判，台南市刑警大隊成立專案小組追緝，經過半年時間布線埋伏，日前在新市區一處停車場將他逮捕到案。

高男是安平已故角頭「建文」的手下，以他為首的暴力犯罪集團，專門向特種營業場所收取保護費「圍事」，2020年間在新市區接連犯下多起案件，除了糾眾砍人外，還當街開槍傷人，台南市刑大將他提報治平對象，逮捕到案。

高嫌在法院審理交保期間，台南市安平區在2021年2月間接連發生幫派火拚仇殺，男子王重傑遭綽號「蝦米」的蔡秉逸犯罪集團飛車追撞、砍殺身亡。高男竟指使多名小弟到蔡秉逸住處，拿著擴音器高喊「蔡秉逸殺人」、撒冥紙，最後自己的大哥也遭蔡秉逸開槍殺害，驚動社會。

高男最後遭到判刑仍拒不到案，去年10月被台南地院、台南地檢依殺人未遂、妨害秩序、公共危險及組織犯罪等發布通緝。逃亡期間到麵店吃飯，還假藉吃壞肚子，當起藏鏡人，指使小弟向店家索要錢財，還向昔日仇家嗆聲要復仇，行徑囂張。

台南市刑大組成專案小組追緝，但高嫌在逃亡期間不斷變換住處及交通工具，從不在夜間出門怕被警方攔檢，開車出門時也不走同樣的路線，專案小組長達6個月布建埋伏，上週在新市區一處停車場將高嫌逮捕歸案。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

暗夜併排停車太惹疑 警攔查起出3把長刀34包K他命

高雄分署7月4日聯合特賣 運毒遊艇公開法拍

阿公店水庫傳落水意外 一清淤工人獲救後送醫