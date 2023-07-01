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大陸 大陸焦點 特派現場

台海是全球「最危險地點」　陸學者揭美國若攤牌會有3種方式

▲▼北京,天安門,中國,中國示意圖,中共示意圖,中共。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台海局勢牽動各方神經。（資料照／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

結束訪華僅數日後，美國國務卿布林肯稱將繼續做中方「不喜歡的事」，而華府則於今（30）日再批准新一波軍售案，牽動中美台局勢。對此，上海東亞研究所所長王海良指出，台海確實是所謂「全球最危險地點」，從現實角度來看，美國並不敢攤牌，如若真攤牌則會有三種方式。

美國為何緊抓台灣

「台對美的價值並不低於美對台的價值」，王海良向《東森新媒體ETtoday》表示，在全球陸海分界線上，台海是最關鍵、最脆弱、最危險的節點和焦點；若以陸海分野眼光出發，第一島鏈和西太平洋在全球地緣政治和戰略中的地位更高，台灣的作用不可替代。

王海良接著指出，在中美衝突中，台灣不僅提供場域和契機，還提供手段和工具，即使不考慮台灣經濟份量和科技能力，也能一目瞭然為何美國緊緊扭住台灣不鬆手，其為了保護自身霸權，會傾全力干涉台海。

從現實看美國不敢攤牌

王海良表示，從4個現實角度來看，美國並不敢「攤牌」，首先從時間視角出發，美方起碼需要5年以上時間，才能建成印太軍事同盟體系，並按最新軍事理論完全武裝台軍；從空間視角看，烏俄衝突牽制美歐、消耗巨大，顧西顧不了東。

從性質和後果視角看，中美軍事衝突會導致大規模戰爭，反美的俄國、朝鮮（北韓）、伊朗捲入，就是世界大戰，加之核因素，美國沒有這個膽量；大戰對全球破壞性超出想像，「作為興起力量的中方難以承擔，但身為守成霸主的美方出於擔心歷史性跌落，更難承受這一代價。」

▲▼王海良 。（圖／中國台灣網）

▲王海良 。（圖／中國台灣網）

如若攤牌會有3方式

美國若選擇攤牌，王海良分析稱會有3方式，第一「准攤牌」更合美國意願，形成軍事對抗但不開戰的局面，壓制中方；第二是以局部對抗、海上衝突、小型戰爭代替全面戰爭，主動預防武統。

第三是舉棋不定下的「假攤牌」，製造假象圍而不攻，擾亂中方戰略和發展，並維持反華陣營、印太軍事同盟、全球霸主形象。

戰略冷靜、策略投入

王海良指出，美國保台策略基本特徵是一手掌握台灣、一手應對中方，而其對華整體戰略面很廣，台灣和台海只是其中一個重要部分或面向，是整體與局部的關係，因此為了平衡這一關係，美國會「走一步、看一步，四面環顧，走走停停，絕不任性葬撞」。

「鬥而不破」是中國現階段與今後的首要戰略方針。中國外交部日前介紹布林肯訪華情況時強調，中國致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。王海良認為，美國難以破解中國「鬥而不破」方針，仍找不到有效應對方法，難以順利進行對華戰略遏制。

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

《華爾街日報》日前引述知情人士消息稱，中方關於台灣問題的提問是布林肯中國之行中的主要討論點，「這凸顯出台灣在多大程度上，處於美中緊張關係的中心。」

報導指出，中美雙方有大約6個月時間，為明年可能受到更多挑戰的兩國關係築底，預計屆時拜登團隊會因美國大選而面臨更大壓力，需要對中國採取強硬態度，而台灣選舉則可能成為新的緊張局勢來源。

針對中美局勢下的兩岸關係，王海良直言，兩岸現狀很特殊，三方都很小心謹慎，美國深知明年台灣2024大選是台海歷史關頭，是「和」是「戰」將在此一舉，必須傾力於台海博弈，但出於底線思維，會更重視安全及軍事態勢，淡化政治，因此可以說是「在戰略上比較冷靜，在策略上則很投入」。

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