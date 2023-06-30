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大陸 大陸焦點 特派現場

美國批准138億對台軍售案　陸外交部：停止製造新的台海緊張因素

▲▼ 中國外交部發言人毛寧 。（圖／翻攝 外交部網站）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／翻攝 外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防安全合作署宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元），這是美國總統拜登上台後第10度對台軍售。大陸外交部新聞發言人回應，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

6月30日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，美國國務院已批准向台灣出售彈藥和後勤支援。根據美國防部的說法，這些援助總值達4.4億美元。中方對此有何評論？

毛寧強調，中方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場是一貫和明確的，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止向台灣出售武器，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定。

此外，路透社記者提問，美國與荷蘭計劃進一步限制半導體製造設備出口到中國。中方對此有何評論？

毛寧強調，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種藉口拉攏、脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。

毛寧表示，中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

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