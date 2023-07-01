中華郵政7／1起祭優惠　「i郵箱」郵資最低40元起

▲中華郵政i郵箱7月起推出郵資優惠。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

目前全台有超過2400座「i郵箱」，為鼓勵民眾使用i郵箱取寄件，中華郵政7月起到今年底推出「i郵箱」優惠，國內包裹郵資最低40元起。

中華郵政公司表示，7月1日起至12月31日止，「i郵箱」郵資將推出優惠，國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至「i郵箱」取件，每件依箱配表訂優惠資費再折抵8元，國內包裹每件最低只要40元、國內快捷郵件每件最低只要50元。

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另國內包裹自「i郵箱」寄件至「i郵箱」取件，「箱到箱」小型、中型儲格優惠資費分別為45元及50元。

中華郵政公司表示，民眾註冊郵政EZPost會員，選擇以「會員箱到箱」方式寄件，登入系統預填「i郵箱託運單」，且收件地址選擇i 郵箱，再至 i 郵箱櫃體選擇「箱到箱」寄件完成者，除享資費優惠，再享會員每件5點之積點回饋。

▲中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

民眾也可將包裹攜至i郵箱，依畫面提示先選擇「現場箱到箱」作業，指定取件i郵箱並輸入收；寄件人手機號碼，即可印出託運單、支付郵資完成寄件。

中華郵政提醒，郵件送達i郵箱時，收件人收到簡訊，內含郵件號碼及一組6位數取件碼，全天候24小時到指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及6位取件碼快速取件。i郵箱已在全國各地郵局、學校、社區、商辦及捷運等人潮密集處布建逾2400座，結合手機通訊科技及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全，更提供24小時取寄郵件服務。