全台通路「激省優惠」一次看！多款生活用品買1送1、咖啡第2杯10元

▲全聯推出漱口水、廚房紙巾買1送1。（圖／ETtoday資料照）
生活中心／綜合報導
省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，超多生活用品直接下殺買1送1，像是廚房紙巾、氣泡水及漱口水等，愛喝咖啡的人也有福了，超商推出「精品咖啡大杯同品項第2杯10元」以及「珍珠椰果四季春青茶買1送1」，一定要把握便宜買。
家樂福
◎韓國製美國巧克力聯名款HERSHEY’S冰棒（太妃堅果、薄荷巧克、巧克力、巧克力脆片檸檬）、HERSHEY’S甜筒
優惠：129元買1送1
期限：即起～7月4日
◎OG覆蓋餅／巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力
優惠：79元買1送1
期限：即起～7月4日
▲家樂福推出「指定HERSHEY’S冰棒、甜筒買1送1」。（示意圖／記者李毓康攝）
愛買
◎可麗舒廚房紙巾60張*6捲
優惠：159元買1送1
期限：即起～7月11日
◎礦沛氣泡水585ml*4瓶
優惠：100元買1送1
期限：即起～7月11日
好市多
◎科克蘭美國特選牛肋條真空包
優惠：原價499元／kg，特價449元／kg，現省50元／kg
期限：即起～7月2日
◎UCC職人精選濾掛式咖啡
優惠：原價659元，特價519元，現省140元
期限：即起～7月2日
全聯
◎刷樂全效護理漱口水(500ml)
優惠：單瓶特價148元，買1送1，平均1瓶74元
期限：即起～7月6日
◎ 可立雅廚房紙巾(60組Ｘ6捲)
優惠：單袋145元，買1送1，平均一袋72.5元
期限：即起～7月6日
大潤發
◎Kilimanjaro可站立小風扇
優惠：原價259元，特價199元
期限：即起～7月27日
◎加倍潔小蘇打去污粉 1公斤
優惠：促銷價98元，買1送1，平均每件49元
期限：6月30日～7月13日
美廉社
◎立頓夏之茗 抹茶奶綠
優惠：單瓶34元，第二件5折，平均一件25.5元
期限：即起～7月25日
◎舒跑S運補飲料590ml
優惠：單瓶24元，第二件5折，平均一件18元
期限：即起～7月25日
7-11
◎CITY PRIMA精品咖啡
優惠：大杯同品項第2杯10元
期限：即起～7月9日
▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡「大杯同品項第2杯10元」。（圖／7-11提供）
◎新品 CITY TEA珍珠椰果四季春青茶
優惠：OPENPOINT行動隨時取限量買1送1
期限：即起～7月9日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日
◎經典美式／拿鐵（含特濃）
優惠：+10元多1倍濃縮
期限：即起～7月25日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～7月26日
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