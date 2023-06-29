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全台通路「激省優惠」一次看！多款生活用品買1送1、咖啡第2杯10元

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲全聯推出漱口水、廚房紙巾買1送1。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，超多生活用品直接下殺買1送1，像是廚房紙巾、氣泡水及漱口水等，愛喝咖啡的人也有福了，超商推出「精品咖啡大杯同品項第2杯10元」以及「珍珠椰果四季春青茶買1送1」，一定要把握便宜買。

家樂福

◎韓國製美國巧克力聯名款HERSHEY’S冰棒（太妃堅果、薄荷巧克、巧克力、巧克力脆片檸檬）、HERSHEY’S甜筒
 優惠：129元買1送1
期限：即起～7月4日

◎OG覆蓋餅／巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力
 優惠：79元買1送1
期限：即起～7月4日

▲▼海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染疫情，其中1例確診官兵於4月17日下午在桂林路家樂福用餐，今日家樂福桂林店緊急宣布暫停營業一日全面消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲家樂福推出「指定HERSHEY’S冰棒、甜筒買1送1」。（示意圖／記者李毓康攝）

愛買

◎可麗舒廚房紙巾60張*6捲
 優惠：159元買1送1
期限：即起～7月11日

◎礦沛氣泡水585ml*4瓶
 優惠：100元買1送1
期限：即起～7月11日

好市多

◎科克蘭美國特選牛肋條真空包
 優惠：原價499元／kg，特價449元／kg，現省50元／kg
期限：即起～7月2日

◎UCC職人精選濾掛式咖啡
 優惠：原價659元，特價519元，現省140元
期限：即起～7月2日

全聯

◎刷樂全效護理漱口水(500ml)
優惠：單瓶特價148元，買1送1，平均1瓶74元
期限：即起～7月6日

◎ 可立雅廚房紙巾(60組Ｘ6捲)
優惠：單袋145元，買1送1，平均一袋72.5元
期限：即起～7月6日

大潤發

◎Kilimanjaro可站立小風扇
優惠：原價259元，特價199元
期限：即起～7月27日

◎加倍潔小蘇打去污粉 1公斤
優惠：促銷價98元，買1送1，平均每件49元
期限：6月30日～7月13日

美廉社

◎立頓夏之茗 抹茶奶綠
優惠：單瓶34元，第二件5折，平均一件25.5元
期限：即起～7月25日

◎舒跑S運補飲料590ml
優惠：單瓶24元，第二件5折，平均一件18元
期限：即起～7月25日

7-11

◎CITY PRIMA精品咖啡
 優惠：大杯同品項第2杯10元
期限：即起～7月9日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PRIMA精品咖啡「大杯同品項第2杯10元」。（圖／7-11提供）

◎新品 CITY TEA珍珠椰果四季春青茶
 優惠：OPENPOINT行動隨時取限量買1送1
期限：即起～7月9日

全家

◎指定甜點半價吃
 優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日

◎經典美式／拿鐵（含特濃）
 優惠：+10元多1倍濃縮
期限：即起～7月25日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵
 優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～7月26日

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