【廣編】LG家電展、建材展秀多款新品　空調、廚電、電視祭夏季最強優惠

▲消費者於即日起的家電展購買LG空調，可享滿萬折千、免費標準安裝。

圖、文／LG提供

炎炎夏日來臨，無論是即將暴漲的電費或是氣候的悶熱、濕黏都讓人好困擾，但若能選對家電就能擺脫夏季魔掌！智慧家電領導品牌LG電子即日起至7月2日於南港展覽館一館參與「2023台灣國際室內設計‧材料大展」，以LG ThinQ智慧宅完整呈現全系列家電，即將上市的LG Objet Collection®調和美學傢電系列微波爐、洗碗機將首次亮相。LG亦於即日起至7月3日於台北世貿展覽館一館「台北國際數位影音家電大展」盛大展出全系列生活家電，更有首度登場的兩款LG Sound Bar與首次在展場露面的LG PuriCare™雙變頻除濕機25.6公升超大容量全新機種。

迎戰盛夏，LG祭出超驚喜優惠，即日起至8月31日購買LG空調單筆發票滿90,000元 登錄送LG空氣清淨機（AS551DWS0）乙台；7月1日至9月30日單筆發票滿250,000元即可獲得LG gram筆電（14Z90R-G）乙台。若於家電展購買LG空調可享滿萬折千、免費標準安裝，另外，於建材展現場下單，單筆消費滿10萬元即贈LG智慧變頻微波爐乙台，現場還推出成家優惠專案，室內設計師出示名片更可獲得優惠價，夏季就讓LG帶你輕鬆省荷包。以上資訊皆以LG官網公告為準。