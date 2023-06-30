　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰警破槍毒案...驚見574張「千元空白鈔」　竟是黑吃黑賤招

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣刑大6月初查獲一起流竄中南部「XD」偽鈔集團，起出543張千元偽鈔，嫌犯供稱是要以偽鈔「黑吃黑」買賣毒品，經溯源追查，鎖定吳姓毒品與槍砲通緝犯，日前循線破門攻堅將他查獲到案，起出改造制式手槍、毒品與千元紙鈔大小空白紙574張，疑似這批空白紙也是要來製造偽鈔，警詢後立即發監執行。

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

大村鄉賴男則擁槍自重，販賣第一、二級毒品海洛因及安非他命，供不特定人施用，彰化刑大在賴嫌住、租居所及使用車輛查獲毒品、非制式手槍2枝及子彈15顆，還有543,000元「XD」千元偽鈔，全案報請彰化地檢檢察官廖偉志指揮追查偽鈔時，發現吳嫌因毒品及槍砲等案件通緝中，藏匿於租屋處，且繼續從事槍枝改造之不法行為。

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

警方在吳嫌租屋處查扣千元紙鈔大小空白紙574張、改造槍枝1把、改造工具一批、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、毒品壓模器及現金新臺幣9萬2,900元等相關證物。

由於這些空白紙張尺寸大小與千元紙鈔相同，警方懷疑這些空白紙張也是要用來「黑吃黑」購買毒品及槍枝，不過吳男矢口否認，警詢時也避重就輕，將吳男依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及偽造貨幣等罪嫌移送偵辦，立即發監執行，檢警續追不法來源。

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

廂型車「衝破護欄」掉進南寮漁港！2人游上岸落跑　警消搜救中

台南「豪哥」背4條通緝還放話尋仇！狼狽落網準備吞牢飯

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

新北男自駕撞上分隔島！　當場無生命跡象

知名YouTuber「被退訂閱」飆罵粉絲挨告　法官當庭教他公關處理

快訊／台南市民宅火警　1女逃生不及命喪火窟

基隆警慶祝升官喝到掛！路邊吐完回警備隊吐　一覺醒來官職飛了

北市府職員「手撐頭」陳屍公園　身旁蒼蠅亂飛...民眾嚇壞報警

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

基隆警慶祝升官喝掛嘔吐！一覺醒來官職飛了

覬覦財產！18歲逆子「106刀弒雙親」

北市府職員「手撐頭」陳屍公園

北市青春專案聯合稽查　蔣萬安現身KTV包廂

新北男自撞分隔島！無生命跡象

YouTuber「被退訂」罵粉絲　法官教他公關處理

「藍道詐團」吸收警奪3命　6人續押

小紅老師告NONO　網挖7年前秦偉案

即／騙4億殺3人「藍道」詐團起訴

道交新制首日　新北取締49件

南寮漁港廂型車墜海！2人上岸立刻落跑

台南「豪哥」被通緝還要尋仇！落網下場慘兮兮

警界媽寶再惹議　1年請假百日

更多熱門

相關新聞

高中生販毒獲利1.2億　騙父租房當吸毒基地

高中生販毒獲利1.2億　騙父租房當吸毒基地

最近南韓警方不斷加強追緝毒品的力道，企圖阻斷毒品流入，一群年僅10多歲的高中學生涉嫌將租來的住商混合公寓打造成「毒品基地」，在內販賣、吸食大麻和搖頭丸等多項毒品，其販賣、持有、吸食之毒品總價高達2.7億韓元（約新台幣633萬元），日前他們在法庭上認罪。

陳修將打死22歲小三！　家屬淚求償千萬

陳修將打死22歲小三！　家屬淚求償千萬

違停又飄「塑膠味」　警搜出34包K他命

違停又飄「塑膠味」　警搜出34包K他命

紐約設置吸毒工具販賣機　上線第首日就拿光

紐約設置吸毒工具販賣機　上線第首日就拿光

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

關鍵字：

彰化黑吃黑偽鈔毒品刑大

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面