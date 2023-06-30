彰警破槍毒案...驚見574張「千元空白鈔」　竟是黑吃黑賤招

▲彰化刑大破獲偽鈔毒品槍案。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣刑大6月初查獲一起流竄中南部「XD」偽鈔集團，起出543張千元偽鈔，嫌犯供稱是要以偽鈔「黑吃黑」買賣毒品，經溯源追查，鎖定吳姓毒品與槍砲通緝犯，日前循線破門攻堅將他查獲到案，起出改造制式手槍、毒品與千元紙鈔大小空白紙574張，疑似這批空白紙也是要來製造偽鈔，警詢後立即發監執行。

大村鄉賴男則擁槍自重，販賣第一、二級毒品海洛因及安非他命，供不特定人施用，彰化刑大在賴嫌住、租居所及使用車輛查獲毒品、非制式手槍2枝及子彈15顆，還有543,000元「XD」千元偽鈔，全案報請彰化地檢檢察官廖偉志指揮追查偽鈔時，發現吳嫌因毒品及槍砲等案件通緝中，藏匿於租屋處，且繼續從事槍枝改造之不法行為。

警方在吳嫌租屋處查扣千元紙鈔大小空白紙574張、改造槍枝1把、改造工具一批、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、毒品壓模器及現金新臺幣9萬2,900元等相關證物。

由於這些空白紙張尺寸大小與千元紙鈔相同，警方懷疑這些空白紙張也是要用來「黑吃黑」購買毒品及槍枝，不過吳男矢口否認，警詢時也避重就輕，將吳男依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及偽造貨幣等罪嫌移送偵辦，立即發監執行，檢警續追不法來源。