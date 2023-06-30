抗議公墓增設禮儀廳　員林市民撒冥紙跪求撤案...孝女白琴也上陣

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所將在第二公墓增設禮儀廳，日前公布民調結果，附近民眾組自救會到公所前抗議陳情未果，今天多名議員、民代近700人再度集結到公所，由孝女白琴禮儀車打頭陣，撒冥紙抗議，國小學童家長跪求公所在7天內「撤案」，里民頂著大太陽2小時，苦等不到市長游振雄，最後由主秘接下陳情書，並強調將審慎評估、研議。

▲員林市里民反對設禮儀廳到公所撒冥紙抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲員林東山國小家長跪求公所撤案。

今天上午9點有大峯、鎮興、南東及中東里等自救會成員約700人，集結在員林市公所前，高舉白布條抗議，這也是員林近年來罕見的大規模抗議，公所前四周圍全架起拒馬，警方不敢大意出動百餘人維安，今天還出現一名1歲多的小小抗議幼童，這名幼童家長認為禮儀廳設在學校旁，禮儀車每天來回從學校經過，勢必會影響到學童上下學交通及在學身心發展，希望市長能站在學童角度著想。

▲抗議禮儀廳自救會請出孝女白琴到場。

▲家長帶1歲幼童到場抗議。

還有一名學童表示，當時學生也有接到民調公司發禮券通知，自救會認為，學童可以不經由家長同意做民調？此舉可議，質疑民調過程有黑箱作業之嫌，要求公所在一周內撤案。

自救會強調，東山埔還有許許多多土葬墳墓尚未遷葬，又鄰近東山國小學區僅92公尺，對彰化棒球訓練基地招生岌岌可危，危及學生受教權，且位處山坡地保育區，土地開發還需要通過冗長水土保持計畫的審查，在山坡地大興土木，光是施工機具車輛對鄰近區域環境與噪音影響衝擊，將難以想像。

▲禮儀廳緊鄰東山國小92公尺。

公所回應，此次民調執行過程前，市公所自3月30日起發送全市家戶興建地點民意調查期程通知書、4月6日於公所網站公告興建地點民意調查期程訊息、並隨清潔車輛全市廣播興建地點民意調查訊息，盡宣傳之最大努力。每件大型建設都必須有妥善的規劃與相關時程，今收下陳情書後，一定會深入瞭解陳情的內容，並審慎評估、研議，希望大家能對公所辦理的公共建設有信心，也樂見每一位民眾的理性建議與溝通。

▼警方維安。