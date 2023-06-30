超壯觀！紡織老董募集消防車、救護車　48輛7／13跨海贈烏克蘭

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

烏俄戰爭死傷慘重，烏克蘭百姓流離失所物資匱乏，伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮用行動展現「Taiwan can help」，透過消防署等單位協助，募集75輛退役的消防車、救護車等救災車輛，耗資千萬元翻新後，今日在伸港鄉公所舉辦啟運儀式，有48輛車同時展示，相當壯觀，將於7月13日透過外交部、台灣基督長老教會總會等單位，跨海運到烏克蘭。

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白燦榮長年行善，是一名愛心企業家，助人從不落人後，3年前疫情嚴峻，曾捐助MIT口罩到美國亞特蘭大、還曾捐贈居家智能電動床10床、防褥瘡床墊100床及輪椅護腰靠墊100個，總值逾140萬元，捐給有需求的弱勢者。

今天「送救災車輛及醫療儀器和器材到烏克蘭」啟運儀式，在伸港鄉公所大禮堂舉行，75輛退役車中，除了還有27輛排隊待運出外，今天有48輛(6輛消防車、20輛救護車、13輛救災車、9輛復康巴士)全停放在伸港分駐所廣場，台灣社區關懷協會、台灣基督長老教會，外交部、消防署、衛福部等單位皆出席。

白璨榮說，此次國際人道援助烏克蘭任務，就是「不可能的任務」，他當初看到長老教會把病床送到烏克蘭，馬偕醫療宣教團也前往烏克蘭義診，甚至被總統蔡英文召見後，就找上總會教社，雙方決定合作「送愛到烏克蘭」。

白燦榮相當感謝各單位與民代的協助，募得的援助車輛花了好幾個月時間整修，耗資千萬元，最開心的是「Taiwan can help」讓台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，感受到台灣最真誠的一面，東海大學5名烏克蘭學生到場向白燦榮表達謝意。

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）